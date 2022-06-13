Белорус сфотографировал удивительно красивое явление 1 13.06.2022, 15:57

3,968

Что это?

Житель Ратомки Андрей Лейчик работает на железной дороге и параллельно, как хобби, занимается астрономией. В начале июня из своего дома он наблюдал за закатом, как неожиданно около солнца заметил любопытные круги. Вот что onliner.by рассказал сам Андрей.

— Я увидел, что закат протекал необычно. Через обычные солнцезащитные очки были замечены сразу несколько радуг. Причем они были эллиптические. Обычно на солнце такое не происходит. Если рассматриваем такое явление, как солнечное гало, то оно наблюдается значительно иначе — круг вокруг солнца с различной динамикой, — рассказывает Андрей. — А здесь было то, что за 20 лет увлечения астрономией я из атмосферных явлений не видел никогда. С учетом того, что фотоаппарат был под рукой, решил сделать несколько фотографий, и после обработки получились такие снимки.

Чтобы разобраться, с чем столкнулся, Андрей начал изучать литературу и понял, что увидел пыльцевую корону. Это оптическое явление, при котором вокруг солнца или луны появляются своего рода кольца или радужные круги. Происходит это из-за дифракции света на висящей в воздухе пыльце. Чтобы наблюдать корону, достаточно использовать простые солнцезащитные очки. Как правило, видеть подобное явление можно в период цветения лиственных деревьев — в конце мая или начале июня.

— В принципе, такое явление может быть нередким. Но специфика его появления и те процессы, которые его вызывают, должны сложиться в определенный пазл, чтобы получилась такая красота, но это происходит далеко не всегда, — заключает Андрей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».