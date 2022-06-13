Оккупанты жалуются, что из-за войны у солдат не выдерживает психика 5 13.06.2022, 16:13

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Украинские разведчики опубликовали перехват их разговоров.

Оккупанты признаются, что в Украине российская армия несет большие потери. Из-за этого у некоторых солдат уже не выдерживает психика.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре российский военный рассказывает жене о потерях. Он отметил, что только в его подразделении "минус одиннадцать". Сам солдат чудом выжил, поскольку бронежилет сдержал осколок.

По словам захватчика, из-за огромных потерь и постоянных обстрелов психика оккупантов не выдерживает.

"Пи... (стреляют) без конца. 152-ые, 202-ые. Можно просто е... на голову (сойти с ума). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", - сказал российский солдат жене.

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