Лукашисты выставляют белорусам налоги за первую квартиру 6 13.06.2022, 16:29

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Как считают сбор?

Сбор за первую квартиру появился из-за принятых изменений в Налоговый кодекс. Налог составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра, пишет zerkalo.io. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличаются в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске составит 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше, прогнозировали ранее в Минфине.

Подробнее о том, как рассчитывается налог на первую квартиру

В министерстве по налогам и сборам уточняют, что расчетная стоимость квадратного метра отличается в зависимости от местоположения квартиры.

"Так, в Минске стоимость квадратного метра в 2022-м — 810 рублей, в областных центрах — 680, в крупных городах — 600, а в иных населенных пунктах — 450. Предположим, ваша квартира в Минске, неважно, в каком районе, имеет площадь 60 квадратных метров. Умножив количество метров на цену, получаем стоимость квартиры. В вашем случае она составляет 48 600, - рассказала заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Екатерина Зарецкая. - Чтобы рассчитать сумму налога, применяется ставка налога на недвижимость. С 2022 года единая ставка для любых объектов недвижимости — 0,1 процента. К слову, ранее для владельцев двух и более квартир она была 0,2 процента. Соответственно, ваш налог — 48 рублей 60 копеек. Уплачивается он один раз в год. Экономико-планировочные зоны, которые ранее задействовались при расчете налога на аренду квартир, не используются".

Как посчитают налог, если квартира принадлежит нескольким собственникам

"В зависимости от их долевого участия и исходя из данных, которые содержатся в Едином государственном регистре недвижимого имущества. Например, налог на квартиру стоимостью 60 тысяч рублей составляет 60 рублей. Если два собственника владеют ею в равных долях, то налог для каждого составит 30 рублей", - уточнили в МНС.

Как посчитают налог тем, кто купил квартиру в середине этого года

"Исходя из фактического периода пользования объектом недвижимости и квартиры в частности. Налог насчитывается с первого числа месяца, следующего за тем, в который она приобретена, и по последнее число месяца, в котором квартира отчуждена. Допустим, жильем вы обзавелись в апреле 2022-го. Налог будет считаться с 1 мая следующим образом: высчитывается годовая сумма налога, делится на 12 по количеству месяцев и умножается на восемь", - пояснили в налоговой.

Когда и кому надо уплатить налог

Налог на недвижимость за 2022 год начислят в два этапа. До 15 ноября этого года нужно будет внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Извещение на уплату налоговики должны прислать до 1 сентября 2022 года. Остальную сумму нужно будет внести до 15 ноября 2023 года.

Напомним, с 1 июня в Беларуси введут единую форму извещения на уплату некоторых налогов. Физлица будут получать единую платежку на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. При этом в единой форме извещения будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека. Речь в том числе про все автомобили, квартиры, земельные участки конкретного человека.

Уплачивать налог на первую квартиру не нужно будет, к примеру, пенсионерам, несовершеннолетним, членам многодетных семей. От этого сбора также освобождены инвалиды I и II группы, а также те, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется платить этот налог. От сбора освобождены также участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

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