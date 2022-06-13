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Как Поклонская стала не нужна своим российским хозяевам

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  • Борис Бабин
  • 13.06.2022, 16:50
  • 1,296
Как Поклонская стала не нужна своим российским хозяевам

Судьба предательницы.

13 июня российский президент уволил своим указом известную крымскую коллаборантку Наталью Поклонскую "с должности заместителя руководителя Россотрудничества".

Судьба предательницы

На эту "должность" Поклонская была "назначена" 2 февраля 2022 года, перед началом масштабной российской агрессии против Украины в рамках преступной подготовки Кремля к ней.

До того полугода продолжалась трагикомическая эпопея с "назначением" Поклонской на фейковую "должность посла России" в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Попытка "почетной ссылки" Поклонской на Кабо-Верде является частью "большой политики" Кремля по отношению к самой России. Ведь с 2014 года раскрученный российскими спецслужбами персонаж Поклонской стал электорально привлекательным россиянам и рассматривался кланом Путина как один из вариантов "транзита" власти, роль формального "президента России", которым раньше там служил Дмитрий Медведев.

Впрочем, следующая "должность" Поклонской в "Россотрудничестве" была уже вероятно связана с преступным замыслом российской власти на установление в Киеве марионеточного фейкового режима по итогу масштабной агрессии, для фейкового "оформления" которого вероятно планировалось привлечь и Поклонскую, опять-таки сугубо на "медийную" роль.

Лишняя

Сейчас для Кремля стало очевидно, что в Киеве у них никаких «должностей» не будет по определению, а на оккупированных россиянами территориях юга Украины Поклонская для них никакой преступной роли не может играть.

Поклонская имеет системные коррупционные конфликты с кланами крымских коллаборантов Аксенова и Константинова, а ее использование в оккупированных Херсоне или Мелитополе вероятно признано оккупантами "нецелесообразным" из-за ее якобы "компромиссной" позиции, которую российские спецслужбы явно преступно готовили "для Киева", а не для зоны боевых действий, где сейчас агрессор распространяет исключительно ксенофобские антиукраинские нарративы.

Примечательно, что все подконтрольные оккупантам "крымские медиа" и "независимые блоггеры и телеграмм-каналы" синхронно "радуются мудрому кадровому решению Путина" как вроде бы признаку "совмещения рядов" российского нацизма.

Борис Бабин, "Фейсбук"

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