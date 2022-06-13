Белорусу выдали карточку несуществующего банка 5 13.06.2022, 16:57

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Как это возможно?

В соцсетях обсуждают твит белоруса, который заказал карточку в «Альфа-Банке», а получил карту «Франсабанка». Удивляет в этой ситуации то, что официально такого банка в Беларуси больше нет: клиенты перешли под крыло «Альфы», пишет «Онлайнер».

Под постом клиента в Twitter с вопросом «Че за пасхалочка?» сотрудники «Альфа-Банка» объяснили, что такая ситуация стала возможной из-за «временного дефицита заготовок карт». В банке принесли свои извинения и предложили бесплатный перевыпуск карты.

Напомним, в мае этого года «Франсабанк» официально прекратил свое существование в Беларуси. За полгода до этого «Альфа-Банк» приобрел 99,98% акций «Франсабанка».

Комментируя ситуацию журналистам, в банке подчеркнули, что сейчас клиенты получают только стандартные заготовки «Альфа-Банка».

— После интеграции с «Франсабанком» у нас остались заготовки пластиковых карт, которые так и не пошли в работу. Мы не хотели просто утилизировать пластик и вместо этого провели ребрендинг, выпустив в апреле небольшую партию карт «Франсабанка». Эти карты работают как обычно, но при желании их можно перевыпустить. Сейчас мы используем только стандартные заготовки «Альфы», — ответили в банке.

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