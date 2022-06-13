Вращается в обратном направлении: поведение ядра Земли поставило ученых в тупик 14 13.06.2022, 17:06

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Новое исследование показывает, что внутреннее ядро нашей планеты движется в разные стороны.

Ученые из Университета Южной Калифорнии, США, нашли доказательства того, что внутреннее ядро Земли движется в разные стороны, что противоречит принятым теориям, которые предполагали, что ядро постоянно вращается с большей скоростью, чем поверхность планеты, сообщает «Фокус» со ссылкой на Phys.

Новое исследование показывает, что внутренне ядро нашей планеты меняет скорость и направление вращения, а также движется, как показывают сейсмические данные.

"Мы считаем, что поверхность Земли смещается относительно ее внутреннего ядра, а также, что оно вращается медленнее чем планета и может вращаться в другом направлении", — говорит Джон Видейл из Университета Южной Калифорнии.

Внутреннее ядро Земли представляет собой горячий, плотный шар из твердого железа диаметром примерно 2600 км. Его невозможно увидеть напрямую, поэтому ученые использовали сейсмические данные, чтобы узнать о скорости и направлении его вращения, а также о его движении в центре Земли.

В 90-х годах прошлого века ученые предположили, что внутренне ядро Земли вращается быстрее, чем сама планета. Но новое исследование показывает, что ядро вращается медленнее, чем предполагалось ранее. Также ученые обнаружили, что ядро может менять направление вращения.

"Мы были очень удивлены полученным результатам, но это дает возможность улучшить наше понимание природы внутреннего ядра Земли", — говорит Видейл.

По словам ученых, внутреннее ядро Земли не стоит на месте, а оно движется и перемещается туда-сюда на пару километров и это происходит каждые 6 лет. Далее ученые планируют изучение формирования ядра и того, какие еще процессы происходят глубоко под поверхностью.

Согласно существующим научным представлениям, ядро Земли состоит из двух частей: внутреннего твердого ядра и внешнего жидкого ядра. Считается, что температура на поверхности внутреннего ядра составляет примерно 6 тысяч градусов Цельсия, а плотность достигает 12,5 тонн на метр кубический. Все данные о ядре пока что ученые получают лишь с помощью косвенных наблюдений, так как добраться до центра Земли на данный момент не представляется возможным.

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