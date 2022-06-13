Нацгвардия Украины показала уничтожение штаба и склада ВС РФ 2 13.06.2022, 17:13

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В одном из грузовиков оккупантов сдетонировал боекомплект.

В результате совместной операции Нацгвардии и ВСУ украинским силам удалось уничтожить склад боеприпасов, МТЛБ, "Z-мобиль", бронетехнику и два грузовика, в одном из которых сдетонировал боекомплект.

В Харьковской области аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских войск и передала информацию ВСУ, которые нанесли сокрушительный удар, сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины. "Гвардейцы с помощью БПЛА обнаружили штаб оккупантов, склад с боеприпасами, скопление техники и живую силу противника, — отметили в пресс-центре. — Информация была передана артиллеристам ВСУ. Они успешно уничтожили цели. Гвардейцы также производили корректировку огня артиллерии по противнику и фиксацию результатов боевой работы".

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