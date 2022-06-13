Имеет ли право официант забирать карточку для оплаты? 7 13.06.2022, 17:42

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Объяснила юрист.

- В кафе рассчитывался карточкой. Официантка взяла ее и унесла куда-то за барную стойку, там провела расчеты, потом вернула карточку и чеки. Так вообще можно делать - уносить карточку? - задал вопрос aif.by минчанин.

«Теоретически официантка, просто забрав у вас карту для оплаты счета, ничего не нарушила, - разъясняет юрист Виктория Можейко. - Но не забывайте, что человек, к которому попала ваша карточка, может списать с нее данные, а потом платить ею в Сети, ведь на некоторых сайтах для подтверждения платежа достаточно указать СVV-код (трехзначный код для проверки подлинности вашей карты при оплате через Интернет и других видах операций. Его можно найти на обратной стороне карты - это последние 3 цифры из семизначного числа рядом с местом для подписи).

Если же возникнет ситуация, в которой другой человек (в данном случае официантка) использует ваши денежные средства иначе, нежели для оплаты счёта, то это будет считаться мошенничеством (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием), за которое предусмотрена уголовная ответственность на основании статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Поэтому при возникновении малейшего подозрения на несанкционированное использование карточки как можно быстрее заблокируйте ее по телефону контакт-центра банка. Если ваши подозрения не подтвердятся, в дальнейшем вы всегда сможете ее разблокировать».

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