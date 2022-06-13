Украинские депутаты предлагают запретить импорт печатной продукции из Беларуси 2 13.06.2022, 17:56

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Запрет не коснется книг, изданных во времена СССР или раньше.

Группа украинских народных депутатов предлагает запретить импорт печатной продукции из Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий Украины. Соответствующий законопроект №7459 зарегистрирован в Верховной Раде 13 июня, но его текст в настоящее время отсутствует на сайте парламента, сообщает interfax.com.ua.

Вместе с тем одна из авторов законопроекта – заместитель главы депутатской «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook отметила, что законопроект предлагает также усилить ограничения касательно издательской продукции антиукраинского содержания, прекратить распространение уже имеющейся в Украине вышеупомянутой продукции и, в частности, нейтрализовать угрозы массовой печати в Украине книг российских авторов, создание в Украине второй зоны копирайта на переводы на русский язык популярной литературы, а также ввоз соответствующей литературы из третьих стран.

Кроме того, документ предусматривает, что отмену ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции из РФ, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины, запрет на распространение и изъятие из продажи ввозимых ранее книг. В то же время предлагается ввести разрешительный порядок ввоза для книг на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран, а также запретить выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан РФ и антиукраинскую литературу.

«В Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках Европейского Союза. Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Таким образом, в Украине можно будет свободно издавать (ввозить, распространять) произведения на любом (в т.ч. русском) языке граждан Украины или любые произведения иностранцев на языке оригинала. Однако нельзя будет издавать, ввозить, распространять, например, популярную зарубежную литературу в переводе на русский язык», – пояснила Кравчук.

При этом, по ее словам, нельзя будет издавать, ввозить, распространять книги, изданные в России, Беларуси или на оккупированных территориях, но это не касается книг, изданных во времена СССР или раньше.

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