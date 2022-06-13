Из-за футбольного матча члены избиркомов Сицилии не пришли на работу и чуть не сорвали местные выборы 13.06.2022, 18:33

На избирательные участки не явились 170 работников.

На итальянском острове Сицилия началось расследование срыва местных выборов из-за того, что члены избирательных комиссий вместо работы пошли на футбольный матч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Sicilia.

В городе Палермо в течение субботы и воскресенья на избирательные участки не явились 170 работников. Поэтому на участках образовались очереди, а некоторые из них вообще не открылись.

Как следствие, власти города были вынуждены привлечь административных служащих и полицейских для обеспечения голосования. Часть неоткрытых участков вынужденно была объединена с другими.

Причиной неявки работников избирательных участков в СМИ назвали проведение в воскресенье матча местным футбольным клубом "Палермо" за выход в Серию В – вторую по значимости лиги Италии. На матче, состоявшемся на стадионе "Ренцо Барбера", присутствовало более 34 тысяч зрителей.

Также власти Палермо получили сообщение о кибератаке на электронную почту горсовета, из-за чего некоторые главы избиркомов не направили информацию о голосовании вовремя.

Прокуратура Палермо начала предварительное расследование инцидента. Виновных в срыве голосования могут обвинить в нарушении предоставления государственных услуг (наказывается от шести до двенадцати месяцев тюрьмы) и отказе предоставлять официальные документы (за что грозит до двух лет за решеткой).

В то же время некоторые члены избиркомов утверждают, что часть ответственности за ситуацию несут и власти Палермо.

"Поскольку речь шла о решающем матче за выход "Палермо" в высшую лигу, было понятно, что произойдет, но власти не только не предусмотрели этого, но и не продумали план "Б", – считает один из них.

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