Из-за футбольного матча члены избиркомов Сицилии не пришли на работу и чуть не сорвали местные выборы
- 13.06.2022, 18:33
На избирательные участки не явились 170 работников.
На итальянском острове Сицилия началось расследование срыва местных выборов из-за того, что члены избирательных комиссий вместо работы пошли на футбольный матч.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Sicilia.
В городе Палермо в течение субботы и воскресенья на избирательные участки не явились 170 работников. Поэтому на участках образовались очереди, а некоторые из них вообще не открылись.
Как следствие, власти города были вынуждены привлечь административных служащих и полицейских для обеспечения голосования. Часть неоткрытых участков вынужденно была объединена с другими.
Причиной неявки работников избирательных участков в СМИ назвали проведение в воскресенье матча местным футбольным клубом "Палермо" за выход в Серию В – вторую по значимости лиги Италии. На матче, состоявшемся на стадионе "Ренцо Барбера", присутствовало более 34 тысяч зрителей.
Также власти Палермо получили сообщение о кибератаке на электронную почту горсовета, из-за чего некоторые главы избиркомов не направили информацию о голосовании вовремя.
Прокуратура Палермо начала предварительное расследование инцидента. Виновных в срыве голосования могут обвинить в нарушении предоставления государственных услуг (наказывается от шести до двенадцати месяцев тюрьмы) и отказе предоставлять официальные документы (за что грозит до двух лет за решеткой).
В то же время некоторые члены избиркомов утверждают, что часть ответственности за ситуацию несут и власти Палермо.
"Поскольку речь шла о решающем матче за выход "Палермо" в высшую лигу, было понятно, что произойдет, но власти не только не предусмотрели этого, но и не продумали план "Б", – считает один из них.