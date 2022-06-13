Зеленский провел видеоконференцию с президентами Польши и Словакии 1 13.06.2022, 18:44

Владимир Зеленский

Они говорили о евроинтеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел видеоконференцию с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав запись фрагмента разговора.

На этом видео Зеленский рассказывает собеседникам о ракетных ударах оккупантов по Украине и ситуации на фронте, в частности, говорит, что но востоке Украины сейчас "очень сложно". В подписи к ролику подчеркивается, что Польша и Словакия оказывают важную поддержку евроинтеграции Украины в странах ЕС.

Также пресс-служба главы государства распространила часть обращения Зеленского к президентам Польши и Словакии.

Зеленский поблагодарил собеседников за поддержку Украины. По словам президента, Чапутова и Дуда – два европейских лидера, "которые действительно любят" Украину.

"Мы это чувствуем: что вы не на словах любите, а поддерживаете постоянно. Благодарю за это ваше предложение, за то, что вы поехали разговаривать со странами-скептиками, странами, которые не уверены в нашем ближайшем будущем среди вас, среди стран ЕС. Я думаю, что это большой труд, – сказал Зеленский. – Также хочу поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете – и нашей армии и то, как вы принимаете наших людей. Обычно за оружием мы не замечаем некоторых вещей, но за оружием идет такое гуманитарное и тоже приоритетное направление. И наши люди довольны теплом и предметной поддержкой наших вынужденно перемещенных лиц. Я хотел бы за это поблагодарить".

Он также отметил, что Чапутова планировала тоже отправиться в поездку в поддержку евроинтеграции Украины по странам ЕС, но заболела и Дуда отправился один. Зеленский сказал, что она очень волнуется из-за этого, и пожелал ей выздоровления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».