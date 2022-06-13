Белорусы рассказали, как они своими силами строят дома 13.06.2022, 19:03

Во сколько это обходится и как экономят.

Обзавестись собственным домом — мечта многих семей, но дело это хлопотное и затратное. Особенно если недвижимость надо строить, а не покупать готовую. Тем более что цены на стройматериалы продолжают ставить рекорды. Белорусы рассказали zerkalo.io, как они решились на строительство дома, во сколько им это обошлось, какие лайфхаки они применяли, чтобы сократить затраты во время стройки.

Привлекать родственников и строить самим

Семья Валерии (имя изменено. — Прим. ред.) строит дом на 150 квадратных метров на участке в Узденском районе, который раньше принадлежал ее бабушке. Старое строение разобрали и начали возведение с нуля.

— Решили с мужем строить, чтобы на старость обеспечить себя домом. Когда дети вырастут, оставим их в городе, а сами уедем, — объяснила Валерия решение вкладываться в недвижимость в сельской местности.

В прошлом году под новый дом возвели фундамент. Для этих работ нанимали деревенских мужчин, «они и выкопали и опалубку поставили за недорого», заплатили им по 200 рублей плюс предлагали после работы «выпить и поесть». Конечно, рабочий процесс пришлось контролировать — «косяков» не было. Стоимость фундамента вместе с работой составила 3000 долларов (по курсу на сегодня это 7660 рублей. — Прим. ред.).

В этом году супруги будут устанавливать стены дома из газосиликатных блоков, потом делать кровлю. Блоки семья закупила прошлогодней весной, стоимость куба была около двух рублей. Валерия считает, что им очень повезло с закупкой — успели вовремя, ведь сейчас такие блоки стоят в два раза дороже.

— Блоки будет ставить муж, поэтому на оплате этих работ мы сэкономим. Крышу попросим родственников помочь, они это сделают тоже без оплаты, будет экономия.

Для обрешетки крыши у колхоза на условиях самозаготовки семья покупала дерево, на этом тоже получилось сэкономить, лес «стоил копейки».

— Выделяют участок в лесу, и дерево можно самим вырезать. Но обычно в любой деревне есть вальщики, которые за небольшие деньги валят лес, мы их и наняли. Потом завезли лес на пилораму и обменяли за небольшую доплату на обработанную древесину.

Валерия говорит, что кредит на строительство они не брали — нет желания обременять себя долгами, так что обходятся своими силами, откладывают деньги. Варианты покупки материалов Валерия советует подбирать через знакомых, наверняка кто-то сделает скидку. Тем не менее женщина отмечает, что строить непросто, ведь стройматериалы подорожали.

— Приходится постоянно что-то докупать: гвозди, клей, расходные материалы. Смотреть на цены иногда страшно, по сравнению с прошлым годом стоимость выросла в 2,5 раза. В прошлом году за монтаж кровли нам выставили смету 2700 долларов (почти 7000 рублей. — Прим. ред.), и это без материалов, просто работа! А в этом году та же компания назвала цену за те же работы уже 4300 долларов (больше 11 000 рублей. — Прим. ред.). Планировали обложить дом утеплителем, а сверху сайдинг — в прошлом году цена была 10 000 рублей, а сейчас — уже 16 000 рублей.

Полностью закончить стройку семья планирует следующим летом.

«Денег уходит прилично. Так что все у нас есть: и рассрочка, и кредит»

Минчанке Регине (имя изменено. — Прим. ред.) досталось наследство от дедушки в Пуховичском районе — это участок в 70 соток и дом. Место это у семьи любимое — с ранней весны до поздней осени они в деревни, даже в городской квартире живут меньше времени. Поэтому сельскую недвижимость белорусы решили привести в порядок.

— Сперва мы реконструировали старый дом. А в прошлом году решили, что на том же участке построим еще один, на 120 «квадратов», — вводит в курс дела Регина.

Прошлой осенью семья успела сделать под новый дом свайно-ленточный фундамент, заплатили за него 6000 долларов (15 450 рублей. — Прим. ред.). Регина говорит, что делали его «по знакомству», поэтому он обошелся дешевле, чем если бы работу делала строительная фирма. Также в прошлом году в строение провели воду, электричество.

— В этом году мы сделали автономную канализацию. Заплатили за нее 7500 рублей, в прошлом году это обошлось бы в 3000−3500 рублей. В компании, которая занималась установкой, объяснили повышение цены тем, что у них затраты выросли на фоне подорожания материалов, курс валют изменился.

Сейчас семья будет делать стены. Для них в прошлом году закупили около 70 «кубов» газосиликатных блоков по пять с небольшим рублей за штуку. Но этого количества не хватит, надо докупать, а цена на этот стройматериал подскочила — за блок теперь придется заплатить больше 10 рублей.

— Работы будут выполнять мой муж, папа, брат, а руководить ими будет мой дядя — он каменщик. Да и вообще, мы стараемся все делать своими руками, например, муж сам сделал электрику. Но понятно, что трат на материалы не избежать. Хотя мы мониторим, где что можно купить дешевле. Кстати, в сельских магазинах всегда можно что-то купить по низкой цене, хоть даже товар будет в остатках.

Семья планирует, что к сентябрю стены дома будут сделаны. Перед зимой они хотят сделать крышу из металлочерепицы, точную стоимость Регина сказать не смогла, но уточнила, что обойдется она дороже, чем в прошлом году, на 7000 долларов (больше 18 000 рублей. — Прим. ред.).

— Денег уходит прилично. Так что все у нас есть: и рассрочка, и кредит. Брали на покупку стройматериалов, проведение коммуникаций. В месяц по ним выплачиваем 1100 рублей, на жизнь для четверых человек остается 1700 рублей. Думаю, дом обойдется нам примерно в 50 000 долларов (почти 129 000 рублей. — Прим. ред.), возможно, еще будет плюс на 10−15%.

Однако Регина не жалеет о том, что семья тратит так много на стройку. В будущем они хотят сдать квартиру в аренду, а самим перебраться в деревню.

«Буду жить в недострое»

Анжела (имя изменено. — Прим. ред.) родом из райцентра в Могилевской области, но сейчас она в Минске — учится в вузе. В столицу перебрался и ее брат. Молодежи ездить домой очень затратно, поэтому бывают они там редко. Их родители захотели быть ближе к детям — пять лет назад они купили рядом с Минском «коробку» из блоков с крышей, отдали за нее 25 000 долларов. На это ушли все их сбережения плюс взяли кредит в банке. Семья планирует достроить дом и жить в нем всем вместе.

— Папа пенсионер, поэтому он переехал ближе к столице, чтобы строить дом. Я и брат ему помогаем. Мама пока еще в Могилевской области — у нее работа, но скоро уже приедет к нам, — рассказала девушка. — Жилье на родине мы продадим, правда, не думаю, что это будет большая сумма. Вырученные деньги пойдут на погашение кредита, потому что сейчас за него ежемесячно мы платим 800 рублей.

За пять лет семья достроила только первый этаж, там уже можно жить. Строительные работы родственники стараются делать сами, но электрика и сантехника они нанимали, также специалисты утепляли дом.

— Укладывали плитку, фуговали, шлифовали, пол из ламината, обои — все сами. Лично уничтожила себе руки, пока отмывала фугу от плитки. С крупными работами, вроде шпатлевки стен, нам помогали знакомые строители со старого места жительства, поэтому брали с нас не очень много. Минских строителей мы бы не потянули.

В доме из мебели есть только кухонные шкафчики. Все что можно семья перевезла из прежнего жилья, кухонный стол собрали из досок «на коленках». Анжела говорит, даже самые дешевые плинтусы обойдутся в половину пенсии отца.

— Материалы подорожали очень заметно от 30 до 50%. Больше всего потрясла краска: когда выбирали цвета прошлой осенью, совсем другая цена была. Хотели забор деревянный поставить, но из-за цен передумали, будем ставить металлопрофиль. Нам повезло, что черновые работы мы успели сделать еще в 2019-м.

Девушка вспоминает, что до 2020 года они ездили в Смоленск за дешевыми стройматериалами. А теперь им помогают разве что скидочные карточки в магазинах, да и на рынках пробуют торговаться, «хотя это уже звучит как абсурд».

— Мне жить в Минске негде, общежитие не дали, поэтому я буду жить в недострое. Постепенно будем выплачивать рассрочку за технику, благодаря ей смогли купить холодильник. Может, к Новому году возьмем в зал диван.

Учился строительству дома через интернет

Марат (имя изменено. — Прим. ред.) с супругой и детьми жили в родительском доме в Ошмянах Гродненской области, а потом решили, что надо наконец-то обзавестись собственным жильем.

— Мы стояли в очереди на квартиру. Но когда нам предложили жилье за 80 000 рублей, да и то, не в самом лучшем районе Ошмян, мы подумали, что на такое не пойдем. Решили, лучше построить свой дом, — вспоминает мужчина.

В пригороде райцентра супруги подыскали подходящий участок под строительство дома. Этот участок им дали «автоматом», платить за него не пришлось. А на строительство жилья им выделили 82 000 рублей льготного кредита под 3% годовых (как многодетной семье) на 20 лет. Плюс к этому в дом вложили 23 000 рублей материнского капитала и около 20 000 долларов собственных денег. Так что всего на дом ушло больше 150 тысяч рублей.

— Стройку мы начали в августе 2020 года. Дом на 127 «квадратов», блочный, с крышей из металлочерепицы. Максимум работ я делал сам, помогали отец, друзья. Но были работы, которые полностью я делать не мог, их выполняли строительные бригады.

Через YouTube Марат учился, как выполнять те или иные строительные работы. А когда привлекал профессионалов, то предлагал им свое участие в рабочем процессе взамен на то, что они снизят стоимость услуги — многие соглашались, на чем хозяин существенно сэкономил. Также, чтобы удешевить стройку, мужчина выискивал в интернете объявления о продаже стройматериалов частниками — «люди иногда за копейки продают остатки».

В этом году Марат прошел завершающую стадию строительства — отделочные работы. За некоторые из них он заплатил дороже, а от чего-то пришлось отказаться.

— За укладку винила на пол договаривались на одну сумму, а рабочие мне выкатили на 800 рублей больше. Оказалось, что привязка была к курсу доллара, тогда он прыгнул сильно. А еще заказали светильники в дом на 3000 рублей, приезжаем забирать, а нам называют сумму на тысячу больше — пока мы ехали, товар подрос в цене.

Месяц назад семья переехала в новый дом. Марат этому событию очень рад, но он отмечает, что снова дом он строить бы не согласился, разве что, когда есть деньги и за тебя все делает строительная бригада.

Кстати, не стал обременением для семьи кредит — ежемесячные выплаты по нему составляют около 80 рублей.

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