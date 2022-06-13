Сразу несколько банков ввели одинаковые ограничения по карточкам 13.06.2022, 19:09

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Из-за внутриэкономического положения.

Банки вводят изменения по карточкам «Мир». К примеру, «Белгазпромбанк» запретил снимать наличные с карт «Мир» в своих кассах, а в банкоматах — с лимитами.

«Белгазпромбанк» с 13 июня ввел лимиты на снятие наличных в своих банкоматах с карт «Мир». Так, с течение семи дней можно снять до 500 белорусских рублей, а месяца — до 2000 рублей. Через кассы банк запретил снимать наличные. В месяц — 2000 BYN. С чем связаны эти ограничения, в контакт-центре банка не смогли пояснить. «Такая информация, к сожалению, отсутствует», — ответили в контакт-центре.

«Белагропромбанк» также ввел ограничения с 13 июня по картам «Мир» — в неделю можно снимать в банкоматах не больше 500 белорусских рублей. Этот лимит действует на одну банковскую карточку.

Лимиты по выдаче наличных по картам «Мир» также появились у «Банк БелВЭБ» — до 500 рублей в неделю и 2500 рублей в месяц. По корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 рублей", — сообщает банк.

«Такие нововведения вводятся со стороны банка в соответствии с внешнеэкономическим и внутриэкономическим положением», — уточнили в контакт центре «Банк БелВЭБ» на вопрос, почему ввели такие ограничения.

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