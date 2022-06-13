Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 13 июня 13.06.2022, 19:18

Украина противостоит вторжению РФ 110-й день.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто десятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области, Горск и Гремяч Черниговской области. Подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонных позиций в приграничных районах по указанному направлению.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование собственных оборонных сооружений и ведет воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на попытках нарушения логистических маршрутов поставки группировки наших войск, действующей на Славянском направлении.

На Славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта.

На Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел.

В Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения переброса наших войск на другие направления производил обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на направлении, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций.

Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей".

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