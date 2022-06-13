В Беларуси введут изменения по расчету пенсий 14 13.06.2022, 19:24

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Что изменится.

С 2023 года в Беларуси введут изменения по расчету пенсий. Период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, поднимут на один год — до 29 лет подряд стажа работы. Это очередное плановое повышение этого критерия для начисления пенсий, пишет zerkalo.io.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 28 лет (336 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 28 лет). С 1 января 2023 года его поднимут на один год — до 29 лет (348 месяцев). Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, сообщали ранее в Минтруда.

Как подсчитывают пенсию

Допустим, мужчина выходит на заслуженный отдых в 2023 году, он трудился без перерывов. В таком случае для расчета пенсии возьмут его заработок за последние 29 лет. Если же был период, когда он не работал в эти 348 месяцев, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. Важный момент: непрерывный стаж на размере пенсии не сказывается, никаких бонусов за него не дают.

Напомним, 1 января 2023 года в Беларуси также повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 18,5 лет. С 1 января 2023 года он вырастет на полгода — до 19 лет.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 58.

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