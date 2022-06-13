Российские олигархи бесплатно передали правительству Грузии акции компании, производящей минералку в Украине 2 13.06.2022, 20:11

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Испугались санкций.

Компания IDS Borjomi, принадлежащая российским олигархам, объявила 13 июня, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.

Как сообщает Интерфакс-Украина, после официального принятия предложения исполнительными властями Грузии, 7,73% акций IDS Borjomi International будут переданы правительству Грузии без какой-либо компенсации.

В результате этого соглашения:

— мажоритарный акционер больше не будет иметь контроль над IDS Borjomi International;

— представительство основного акционера в Совете директоров IDS Borjomi International сократится с 8 до 2 членов;

— правительство Грузии назначит своего представителя главой Совета директоров IDS Borjomi International.

«Я уверена, что благодаря этому соглашению компания возобновит производство минеральной воды Боржоми в Грузии, а мы, как эксклюзивный дистрибьютор Боржоми в Украине, продолжим обеспечивать украинских потребителей их любимым продуктом», — заявила Наталья Матусевич, директор по развитию бизнеса и маркетинга IDS Ukraine, которая входит в IDS Borjomi International.

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