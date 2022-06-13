На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 13.06.2022, 20:16
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Из-за гроз и сильного ветра.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 14 июня. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«14 июня (вторник) ночью во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные дожди и грозы, днем — усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 14 июня погоду в стране будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область России.
Ночью ожидается преобладание облачной погоды, дожди, во многих районах страны сильные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы.
Ветер ночью переменных направлений, днем западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +10.+16°С, максимальная днем +14.+20°С, по востоку Беларуси до +22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.