На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 13.06.2022, 20:16

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Из-за гроз и сильного ветра.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 14 июня. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«14 июня (вторник) ночью во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные дожди и грозы, днем — усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 14 июня погоду в стране будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область России.

Ночью ожидается преобладание облачной погоды, дожди, во многих районах страны сильные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы.

Ветер ночью переменных направлений, днем западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +10.+16°С, максимальная днем +14.+20°С, по востоку Беларуси до +22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.

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