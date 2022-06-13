закрыть
13 июня 2022, понедельник, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

  • 13.06.2022, 20:16
  • 2,192
На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Из-за гроз и сильного ветра.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник, 14 июня. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«14 июня (вторник) ночью во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные дожди и грозы, днем — усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 14 июня погоду в стране будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область России.

Ночью ожидается преобладание облачной погоды, дожди, во многих районах страны сильные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы.

Ветер ночью переменных направлений, днем западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +10.+16°С, максимальная днем +14.+20°С, по востоку Беларуси до +22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко