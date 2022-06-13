Биткоин рухнул до 18-месячного минимума

Биткоин рухнул до 18-месячного минимума7
- 13.06.2022, 20:29
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Сколько сейчас стоит криптовалюта.
Одна из самых известных в мире криптовалют Bitcoin резко упала в цене. Стоимость снизилась до отметки 24 888 доллара, что является минимумом за 18 месяцев.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам экспертов, падение Bitcoin объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС поднять ставку. В связи с этим и другие криптовалюты упали в цене
По данным Reuters, на фоне обвала на крипторынке компания Celsius временно остановила все переводы и вывод средств.