Биткоин рухнул до 18-месячного минимума 7 13.06.2022, 20:29

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Сколько сейчас стоит криптовалюта.

Одна из самых известных в мире криптовалют Bitcoin резко упала в цене. Стоимость снизилась до отметки 24 888 доллара, что является минимумом за 18 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам экспертов, падение Bitcoin объясняется рекордными показателями инфляции, а также решением ФРС поднять ставку. В связи с этим и другие криптовалюты упали в цене

По данным Reuters, на фоне обвала на крипторынке компания Celsius временно остановила все переводы и вывод средств.

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