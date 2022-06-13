В Украине предлагают запретить ввоз и продажу книг из Беларуси и РФ 4 13.06.2022, 20:47

Запрет не коснется только классиков.

Более 50 народных депутатов Украины предлагают запретить ввоз и продажу книг из Беларуси, России и с оккупированных территорий, чтобы избавиться от влияния «русского мира» на украинский книжный рынок. Об этом народный депутат Украины, историк Владимир Вятрович сообщил у себя в Facebook.

В Верховной раде Украины 13 июня зарегистрирован законопроект о запрете импорта книг из России и Беларуси и прекращении продажи российских печатных изданий. Депутат отметил, что цель этого документа — перекрыть влияние «русского мира» на украинское книгоиздательство как извне, так и внутри страны.

Законопроект предусматривает запрет импорта книг из России и Беларуси, прекращение продажи ранее ввезенных российских книг, почти полный запрет на печать и ввоз произведений граждан Российской Федерации. Депутат уточнил, что «речь идет именно о гражданах РФ, а не о „мертвых россиянах“ вроде Пушкина с Достоевским».

Он добавил, что другая важная норма законопроекта предусматривает, что книги в Украине должны издаваться на украинском языке, языках стран ЕС и коренных народов Украины. По словам Вятровича, на других языках (в том числе на русском) могут печататься оригинальные произведения, но не переводы.

— Эта норма заблокирует планы «русского мира» захватить наш книжный рынок изнутри. Мировая литература, включая популярные книжные новинки, будет обращаться к нашим читателям на украинском языке или языках оригинала, — отметил он.

Еще одна из составителей документа — народный депутат, член партии «Слуга народа» Евгения Кравчук добавила, что нельзя будет издавать, ввозить, распространять книги, напечатанные в России, Беларуси или на оккупированных территориях, но это не касается литературы, изданной во времена СССР или раньше.

Соавторами законопроекта стали более 50 депутатов из разных фракций, в том числе председатель Верховной рады и его заместители.

Напомним, ранее в Министерстве образования Украины заявили, что с 1 сентября в украинских школах не будут изучать роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения литературы, которые «воспевают» русскую армию.

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