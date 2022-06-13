Сколько иностранцев воюют против оккупантов РФ в Украине

Сколько иностранцев воюют против оккупантов РФ в Украине5
- 13.06.2022, 20:54
- 3,014
За Украину воюют граждане десятков стран.
Представители 55 государств защищают Украину в войне против России. Больше всего прибыло добровольцев из Соединенных Штатов и Великобритании.
Такое количество иностранных добровольцев озвучил на брифинге представитель Международного легиона обороны Дамьен Магру.
«У нас есть представители более 50 стран и гражданств, 55 были последние (ред. – сведения)», – сказал он.
По его словам, в Украине воюют представители стран со всех континентов, даже из Бразилии, Южной Кореи и Австралии. Однако больше всего иностранных добровольцев из таких стран как США, Британия, Польша и Канада. Большое количество военных из стран Балтии и севера, в частности из Финляндии.
Также в Украине воюют сотни белорусских добровольцев.