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Сколько иностранцев воюют против оккупантов РФ в Украине

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  • 13.06.2022, 20:54
  • 3,014
Сколько иностранцев воюют против оккупантов РФ в Украине

За Украину воюют граждане десятков стран.

Представители 55 государств защищают Украину в войне против России. Больше всего прибыло добровольцев из Соединенных Штатов и Великобритании.

Такое количество иностранных добровольцев озвучил на брифинге представитель Международного легиона обороны Дамьен Магру.

«У нас есть представители более 50 стран и гражданств, 55 были последние (ред. – сведения)», – сказал он.

По его словам, в Украине воюют представители стран со всех континентов, даже из Бразилии, Южной Кореи и Австралии. Однако больше всего иностранных добровольцев из таких стран как США, Британия, Польша и Канада. Большое количество военных из стран Балтии и севера, в частности из Финляндии.

Также в Украине воюют сотни белорусских добровольцев.

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