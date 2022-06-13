Ученые раскрыли, что присуще людям с рождения 1 13.06.2022, 21:19

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Люди рождаются добрыми и справедливыми.

Чувство справедливости дано нам от природы? Или люди приобретают его со временем? Это «приложение», образно говоря, надо устанавливать или оно входит в «базовую комплектацию»? Единого мнения нет. Ученые спорят.

Японские психологи из нескольких местных университетов (Osaka University, Otsuma Women’s University, University of Tokyo), спланировали эксперименты, которые, на их взгляд, позволяют сделать однозначный вывод.

К исследованиям привлекли 124 младенцев 8 месяцев от роду – девочек и мальчиков. Говорить те еще не научились.

Младенцам, сидящим на руках своих мам или пап, показывали «мультики» трех видов – один за другим.

Сначала они видели, как по экрану компьютера перемещаются два «смайлика» - зеленый и оранжевый.

Аппаратура была устроена хитрым образом – следила за направлением взгляда ребенка. Если он долго смотрел на какой-нибудь из «смайликов», то на этот мультяшный персонаж падал камень и давил его.

Следом на экране появлялись те же «герои», гоняющиеся друг за другом. Например, зеленый бегал за оранжевым и колотил его. Или наоборот.

И наконец, в третей серии младенцы снова видели оба «смайлика». И опять же, если испытуемый концентрировал взгляд на каком-нибудь одном, то на него – на этот «смайлик» - падал камень, который его давил.

По итогам третьей – решающей - серии и были сделаны научные выводы.

Итог исследования: большинство младенцев пристально смотрели на агрессивный «смайлик» - на тот, который в предыдущей серии обижал себе подобного без всяких видимых на то причин. Испытуемые радовались, когда «хулигана» постигала кара.

- Еще не говорящие младенцы одобряли наказание антисоциального агрессора, - приводит портал EurekAlert слова Ясухиро Канакоги (Yasuhiro Kanakogi) – руководителя экспериментов. – А это, как минимум указывает на то, что понятия о добре и зле, моральные устои, если хотите, появились у людей не с жизненным опытом, а были сформированы в процессе эволюции.

Попутно японцы предположили, что все люди появляются на свет хорошими - добрыми и справедливыми. А уж потом внешняя социальная среда делает их либо добрее и справедливее, либо наоборот превращает в безответственных самодуров.

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