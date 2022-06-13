Группа Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне

Группа Gogol Bordello посвятила песню украинской теробороне1
- 13.06.2022, 21:23
Деньги от просмотров клипа передадут в поддержку Украины.
Американская группа Gogol Bordello, созданная украинцем Евгением Гудзем, 10 июня на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Teroborona, посвятив ее участникам украинской территориальной обороны.
"Тероборона – это отряды гражданской обороны, сформированные из гражданских лиц, вставших на защиту Украины. Многим нашим друзьям – художникам и музыкантам – пришлось взяться за оружие и присоединиться к теробороне. Это посвящение их мужеству и мужеству всех защитников", – говорится в анонсе композиции.
По словам музыкантов, песня написана по мотивам украинского традиционного танца "Аркан". Все вырученные средства пойдут на помощь Украине.
В тексте песни музыканты обращаются к конкретным подразделениям теробороны, которые защищают Украину в разных городах.