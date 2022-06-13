В Польше сформируют две новые общевойсковые дивизии 1 13.06.2022, 21:31

Они будут дислоцированы вдоль реки Висла.

В Польше будут сформированы две новые общевойсковые дивизии. Они будут дислоцированы вдоль реки Висла, в центральном регионе страны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, это делается для того, чтобы армия Польши насчитывала шесть тактических формирований, которые бы имели соответствующее боевое обеспечение.

"Польше нужна большая, хорошо оснащенная и современная армия, способная самостоятельно защищать границы", - сказал Блащак.

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