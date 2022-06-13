В Беларуси станет проще строить дома и сараи на селе

В Беларуси станет проще строить дома и сараи на селе1
- 13.06.2022, 21:37
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Без разрешений и проектных документов.
Лукашенко 13 июня подписал указ, который упрощает порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозпостроек в сельской местности.
Документом предусмотрено, что такие объекты можно будет построить без получения разрешений, разработки проектной документации и последующей приемки в эксплуатацию.
Чтобы построить или отремонтировать одноквартирный жилой дом или хозпостройку в сельской местности (за исключением районов, прилегающих к областным центрам и Минску), достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок.
Если же строительство планируется в окрестностях областных центров и Минска, в поселках городского типа и городах, необходимо будет получить паспорт застройщика. На основании такого паспорта также смогут построить жилые одноквартирные дома ИП и юридические лица.
Паспорт застройщика будут выдавать по принципу «одно окно», срок оформления — один месяц, стоимость — 25 базовых величин.
Также указом упрощается порядок госрегистрации построенных таким образом объектов.
Вместе с тем не отменяется и действующий порядок возведения и реконструкции построек — с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта.
Решение о применении упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно. Воспользоваться им можно будет при возведении объектов по всей стране, за исключением Минска. Указ вступит в силу через 6 месяцев после опубликования.