Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области 1 13.06.2022, 22:04

4,778

Президент Украины записал видеообращение.

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

«Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области», - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».