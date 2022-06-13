закрыть
13 июня 2022, понедельник, 23:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

1
  • 13.06.2022, 22:04
  • 4,778
Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Президент Украины записал видеообращение.

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.

«Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области», - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко