Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области1
- 13.06.2022, 22:04
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Президент Украины записал видеообращение.
Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области.
«Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступления уже освобождена часть общин в Херсонской области», - отметил он.
По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одна из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.