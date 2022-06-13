В Речице многодетный отец бензопилой выгнал из дома неизвестных в штатском 16 13.06.2022, 22:19

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Михаил Карасев

Cиловики пришли к работнику Речицкого метизного комбината, чтобы задержать его жену.

29-летнего Михаила Карасева, работника Речицкого метизного комбината и отца четырех детей из Речицы, обвиняют по статье 364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В марте этого года он пытался не пустить в дом неизвестных в штатском, которые пришли за его женой.

Как сообщает «Наша Нiва», 2 марта этого года в дом к супругам пришли двое незнакомцев в штатском и попросили беременную жену Михаила пройти с ними. Женщина разбудила мужа, который спал после работы. Спросонья Михаил подумал, что в дом пришли грабители, которые представляются сотрудниками милиции. Он взял бензопилу, чтобы пригрозить им. Неизвестные ушли, а через 10 минут приехал милицейский наряд.

Позже выяснилось, что силовики пришли, чтобы задержать жену Михаила за комментарии в одном из телеграм-каналов против войны. Женщину оштрафовали на 600 рублей по двум административным статьям: 19.11 (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность) и 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Михаил находится в СИЗО.

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