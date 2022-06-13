Белорус выловил в Днепре бутылку с деньгами 1 13.06.2022, 22:55

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Похоже, она плавала 14 лет.

В смоленском паблике сегодня появилось сообщение от жителя Быхова Дмитрия: нашел в Днепре бутылку, а в ней 10-рублевая купюра с подписью и датой. Похоже, чтобы добраться до белорусского райцентра, этой капсуле времени понадобилось 14 лет. Теперь Дмитрий ищет отправителя — потому что интересно. Да и надо решить, что дальше делать с деньгами.

«Стефанова, г. Смоленск, 18.07.2008», — так написано на бумажке.

Дмитрий уточнил Onlíner, что бутылку нашел во время рыбалки. Теперь надеется найти ту самую Стефанову.

Кстати, за время пути содержимое бутылки заметно девальвировалось. Стартовала эта десятка в 2008 году при курсе 23,4 рубля за доллар, финишировала уже по курсу 56,7. Другими словами, в 2008-м за нее давали 43 чеканных цента, сегодня — 18.

Разумеется, это письмо имеет скорее культурно-гидрологическую ценность, чем материальную. Как минимум доказывает, что от Смоленска до Быхова действительно можно добраться по воде (по руслу около 300 километров). Потребуется всего 14 лет. По всей видимости, послание много времени провело в каком-то затоне, а недавний паводок помог продолжить путь.

Что дальше со всем этим делать, белорус пока не решил. Подумывает добавить что-то от себя и отпустить бутылку дальше — если в нынешней ситуации это будет уместно.

В апреле прошлого года была похожая история: в Брест прилетел воздушный шарик из Голландии. Тогда его хозяйка так и не нашлась. Может, еще объявится.

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