Белорус вышел в финал престижного конкурса пианистов имени Ван Клиберна 1 13.06.2022, 23:21

Финал конкурса пианистов проходит в Техасе.

Белорусский пианист Владислав Хандогий вышел в финал конкурса пианистов имени Ван Клиберна, который проходит в Техасе. Такое решение приняло 13 июня жюри в составе из десяти выдающихся музыкантов во главе с главным дирижером Симфонического оркестра Венского радио Марин Элсоп, пишет belmir.by.

Вместе с белорусом в финал вышли Анна Генюшене и Илья Шмуклер (Россия), Дмитро Чони (Украина), Клейтон Стивенсон (США) и Юнчан Лим (Южная Корея).

Финал конкурса будет проходить 14−18 июня. Каждый участник исполнит вместе с Симфоническим оркестром Форт-Уорта два концерта. 18 июня состоится награждение.

Владислав Хандогий сыграет в финале концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром № 2 и концерт Шопена для фортепиано с оркестром № 1.

В этом году участник, завоевавший золото конкурса пианистов имени Ван Клиберна, получит 100 тысяч долларов, серебро — 50 тысяч, бронзу — 25 тысяч.

Также первую тройку призеров обеспечат всеобъемлющим карьерным пакетом, предусматривающим 3 года концертов, менторство, тренинги, выпуск дисков и продвижение.

Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна проходит раз в четырехлетие с 1962 года в городе Форт-Уорт. Он был учрежден общественностью города в ознаменование победы Вана Клиберна на первом Международном конкурсе имени Чайковского в Москве.

Напомним, ранее белорусский пианист Владислав Хандогий победил на международном конкурсе русской фортепианной музыки, который прошел 15−19 сентября 2021 года в Сан-Ремо. Он не только стал лучшим по мнению членов жюри и зрителей, но также получил специальный приз имени Скрябина.

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