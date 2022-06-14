Аналитик: ВСУ готовятся к большому наступлению 14.06.2022, 7:49

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Успехи на юге отвлекают врага от Донбасса.

Украинские войска проводят успешные наступления на юге страны. Таким образом они отвлекают врага от Донбасса. Это может привести к большому наступлению ВСУ. Об этом заявил аналитик Кирилл Михайлов в интервью "Радио НВ".

Украинские военные показывают успехи в боях местного значения.

"Мы видели еще в конце мая достаточно успешную попытку пересечь Ингулец и закрепиться на плацдарме оккупированного берега этой реки. Также мы наблюдали за уходом россиян от села Благодатное и, если не ошибаюсь, Таврическое, которое также перешло под контроль украинских войск", — сказал Кирилл Михайлов.

Он считает, что сейчас ВСУ готовятся к большому наступлению. Для этого им необходимо занять выгодные позиции.

"Считаю, что сейчас идет борьба именно за них. Понимаем, что сейчас в Херсонской области рельеф и ситуация, наиболее благоприятная для наступления на этом направлении. К тому же я считаю, что одна из причин этих действий — отвлекать российские войска от Донбасса", – добавил Михайлов.

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