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В Беларуси больше не покажут матчи Лиги Наций

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  • 14.06.2022, 7:52
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В Беларуси больше не покажут матчи Лиги Наций

БТ исключили из списка вещателей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил Белтелерадиокомпанию из списка официальных вещателей Лиги Наций, cообщает пресс-служба организации.

Матчи футбольной сборной страны больше нельзя посмотреть по телевидению в Беларуси. Ранее их показывал входящий в структуру Белтелерадиокомпании (БТРК) телеканал «Беларусь 5».

Так, зрители не увидели уже две игры — с командами Казахстана (10 июня) и Азербайджана (13 июня).

Также на «Беларусь 5» перестали показывать матчи других сборных в рамках Лиги Наций.

Разрыв контракта на показ матчей может быть связан с тем, что к международным санкциям против официального Минска, которые среди прочего затрагивают Белтелерадиокомпанию, присоединилась Швейцария. Офис УЕФА, который является стороной договора о трансляции игр, находится в швейцарском Ньоне, отмечает zerkalo.io.

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