В Беларуси больше не покажут матчи Лиги Наций

В Беларуси больше не покажут матчи Лиги Наций1
- 14.06.2022, 7:52
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БТ исключили из списка вещателей.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил Белтелерадиокомпанию из списка официальных вещателей Лиги Наций, cообщает пресс-служба организации.
Матчи футбольной сборной страны больше нельзя посмотреть по телевидению в Беларуси. Ранее их показывал входящий в структуру Белтелерадиокомпании (БТРК) телеканал «Беларусь 5».
Так, зрители не увидели уже две игры — с командами Казахстана (10 июня) и Азербайджана (13 июня).
Также на «Беларусь 5» перестали показывать матчи других сборных в рамках Лиги Наций.
Разрыв контракта на показ матчей может быть связан с тем, что к международным санкциям против официального Минска, которые среди прочего затрагивают Белтелерадиокомпанию, присоединилась Швейцария. Офис УЕФА, который является стороной договора о трансляции игр, находится в швейцарском Ньоне, отмечает zerkalo.io.