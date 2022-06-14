В Беларуси стартовало централизованное тестирование 1 14.06.2022, 8:13

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По какому графику пройдут испытания?

Со вторника, 14 июня, в Беларуси началось централизованное тестирование. Первым, как всегда, абитуриенты сдают тест по белорусскому языку.

ЦТ в этом году продлится до 6 июля, следующие тесты пройдут по такому графику:

16 и 17 июня — русский язык;

19 июня — обществоведение;

21 и 22 июня — математика;

24 июня — биология;

26 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

28 июня — химия;

30 июня — физика;

2 июля — история Беларуси;

4 июля — география;

6 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни проведения ЦТ:

12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам;

12 и 16 июля — по остальным предметам.

Абитуриенты имеют право сдать до четырех предметов, если предварительно зарегистрировались. Все тесты начинаются в 11.00.

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