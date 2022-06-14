В Беларуси стартовало централизованное тестирование

В Беларуси стартовало централизованное тестирование1
- 14.06.2022, 8:13
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По какому графику пройдут испытания?
Со вторника, 14 июня, в Беларуси началось централизованное тестирование. Первым, как всегда, абитуриенты сдают тест по белорусскому языку.
ЦТ в этом году продлится до 6 июля, следующие тесты пройдут по такому графику:
16 и 17 июня — русский язык;
19 июня — обществоведение;
21 и 22 июня — математика;
24 июня — биология;
26 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
28 июня — химия;
30 июня — физика;
2 июля — история Беларуси;
4 июля — география;
6 июля — всемирная история (новейшее время).
Резервные дни проведения ЦТ:
12 и 14 июля — по белорусскому и русскому языкам;
12 и 16 июля — по остальным предметам.
Абитуриенты имеют право сдать до четырех предметов, если предварительно зарегистрировались. Все тесты начинаются в 11.00.