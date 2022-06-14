Украинские защитники записали видеообращение в 10 километрах от Херсона
- 14.06.2022, 8:19
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Бойцы ВСУ уверяют, что скоро придут освобождать город.
Херсон находится в оккупации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день мирные жители города проходят настоящие испытания, буквально выживая из-за издевательств и бесчеловечного отношения рашистов. Поэтому ежедневно каждый херсонец ждет освобождения.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал видеообращение украинского военного. Защитник сообщил, что ВСУ находятся уже в 10 километрах от Херсона и скоро придут его освобождать.
"Хочу обратиться к жителям Херсона – мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал воин.