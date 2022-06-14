Христо Грозев: Российские войска — в тупике 6 14.06.2022, 8:24

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Христо Грозев

Фото: Reuters

У Кремля нет стратегии.

Человек, который вывел жанр журналистского расследования на новый уровень, ведущий сотрудник Bellingcat Христо Грозев рассказывает в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону об уязвимых местах российской армии и о ситуации на театре военных действий прямо сейчас.

– Я думаю, что нет понимания того, что происходит стратегически и что будет происходить в ближайшие несколько дней даже у тех, кто пишет планы, а именно у россиян, – говорит журналист Христо Грозев. – Видно точно, что российская стратегия доходит до уровня сатурации.

Это значит, что у них нет возможности двигаться дальше. Получается замороженное поле боя, и это объясняется многими конкретными факторами.

Например тем, что на обеих сторонах фронта артиллерия уже не долетает до вражеских позиций. Единственное, что можно делать, это обстреливать самолетами, но и это опасно, потому что непонятно, какое ПВО было получено украинцами. И это своеобразный тупик среди наступающих войск России.

Да, теоретически россияне могут попытаться взять какие-то города в котел. Но для этого у них нет достаточно времени. Поэтому повторюсь, самое объективное описание того, что происходит прямо сейчас – это тупик.

И надо сказать, что каждый такой день работает в пользу Украины. Потому что приходит все больше и больше оружия. Оно все более и более НАТОвское, а не советское. И, таким образом, этот тупик повышает обороноспособность Украины изо дня в день, работает в ее пользу.

Сможет ли России создать коридор в Приднестровье по югу Украины?

– В принципе Приднестровье опасно и для России, и для Украины. Потому что, если бы Украина решила сейчас открыть второй фронт со стороны Приднестровья, ей бы это удалось намного проще.

Я не удивлюсь, если это остается не активным планом, а таким планом угрозой, который расфокусировал бы российскую тактику.

Возможно ли России дойти до Приднестровья? Возможно все, но гарантировано ли они могут это сделать? Точно не смогут. И именно из-за того, что каждый день меняет форму и силы двух сторон. И каждый день, за который россияне этот план не выполняют, уменьшает им шанс сделать это впоследствии.

Хотят ли россияне взять Одессу и Николаев?

– Конечно, хотят. Николаев будет взять проще, а Одессу – намного сложнее. По Одессе у них всегда был план захвата со стороны моря, но и это у них не удастся. Почему? Потому что даже военный преступник Гиркин описывает невозможность этого, так как Украина полностью подготовилась к отталкиванию любого десанта, и они просто боятся десантироваться.

Насколько бесконечно Россия может скидывать бомбы на украинские города?

– Во-первых, не думаю, что это будет бесконечно. Это утверждаю не только я, но и английская разведка. По разным оценкам, крылатые ракеты, которые находились у них в распоряжении, уменьшились, по самой оптимистичной оценке, на 40%, а, по самой пессимистической, примерно на 70-80%.

Так что, конечно, они не могут это делать бесконечно, но нельзя допустить даже неделю военных преступлений.

Поэтому я надеюсь, что Украина разрабатывает планы не только на поле боя, но и за ним. Так как люди, которые занимаются управлением этих ракет, их не так много. И где бы они находились, по ним тоже проводятся определенные оперативные действия.

Так что нельзя считать, что это продолжится в такой же прогрессии, как было до этого. Есть уязвимые места в управлении этим опасным оружием, и я уверен, что украинская разведка этим занимается.

Наносит ли украинская армия удары по Белгородской, Курской и Воронежской областям?

– Украинские войска точно работают по Белгороду и Курску, – утверждает Грозев. – А что происходит дальше, я не могу дать ответ. Мы получаем полушутливые объяснения по этому вопросу от полуофициальных украинских лиц, мол, это делают украинские партизаны. На самом деле я все больше верю, что это так и может быть. Я точно могу утверждать, что среди российских силовиков есть разъединение.

У нас получается читать разные взломанные почты, и я вижу, что даже люди на самом высоком уровне внутри ГРУ, описывают происходящее так, что «давайте оставим личные отношения, потому что происходит «спецоперация»», которую они тоже всегда пишут в кавычках, фактически высмеивая то, что им приказывают говорить.

Это же означает, что они понимают, что нет единого отношения к войне. Поэтому не исключаю возможность того, что где-то есть российские диверсанты, которые помогают Украине и в более дальних местах, чем приграничные регионы.

Будет ли Украина бомбить российскую инфраструктуру в ответ?

– Возвращаясь к теме нового вооружения, нужно иметь в виду, что это может быть оправдано и даст результат в виде демотивации российского общества. Потому что то, что делает сейчас Россия для демотивации и террора среди украинского общества, у них получается неудачно. Они просто совершают одно военное преступление за одним, за которое потом будут наказаны, – считает Грозев. – А из-за того, что общество в России не понимает, что происходит, а слепо следует за лозунгами, которые они видят по телевизору, у них случается когнитивный диссонанс.

Они не понимают, что это за нацизм такой в Украине, так как им это не объяснили до конца. Как чувствуют себя настоящие нацисты, которые воюют в «Вагнере»? Они же думают «а мы тогда кто?» Они ведь гордятся тем, что неонацисты.

А, возвращаясь к теме нужно ли бомбить Россию в ответ, я думаю, Украина могла бы это делать, и это было бы эффективно. Но тогда Украина перестала бы получать военную помощь от Запада, так что чисто из прагматических причин скорее всего этого делать не стоит.

Но, с другой стороны, мы видим, какой эффект на общество в Европе произвел материал о более 600 жертв в драмтеатре Мариуполя. И это общество уже начинает нажимать на своих политиков. Так что, если даже я вам скажу, что нельзя бомбить российскую инфраструктуру в ответ, общественное мнение по этому поводу может в любой момент измениться.

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