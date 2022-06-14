Как теперь выглядят полки с украинскими продуктами в белорусских магазинах 4 14.06.2022, 8:36

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Популярные продовольственные товары исчезли с полок.

Roshen, «Чумак», «Мивина» — раньше эти бренды можно было найти практически в каждом магазине. Теперь складские запасы сжимаются, и пока без надежды на скорое пополнение. Журналисты onliner.by посмотрели, какие украинские продукты еще остались на полках и есть ли им замена.

Украинский кетчуп — все?

Еще в середине марта полки с кетчупами и томатной пастой выглядели более чем внушительно. Бренды «Чумак», «Торчин», «Щедро» предлагали по несколько видов соусов, горчицы и аджики.

Теперь все это исчезло, последние остатки роскоши — вот этот соус «Чили» за 4,06 рубля.

Впрочем, во многих других магазинах и этого нет, и похоже, что об украинских кетчупах пока надо забыть. Освободившееся место делят белорусские и российские продукты плюс Польша и Азербайджан, которых раньше в магазинах в таких объемах не было.

Куда в таком случае ушел украинский кетчуп? Бренд «Торчин» принадлежит компании Nestle, которая на следующий день после начала боев закрыла свои производства и склады в Украине. С тех пор о возобновлении производства новостей не было.

Пропажу «Чумака» заметили в литовских торговых сетях, и, судя по всему, пока он не доезжает даже до украинских магазинов.

Дело в том, что производство и склады находятся в Каховке Херсонской области, которая занята российскими военными. Из-за боевых действий завод не пострадал, но с 24 февраля он не работает, поскольку не имеет возможности вывезти из города свою продукцию.

В начале мая на складах компании были полугодовые запасы, но продавали их только магазинам в Каховке, рассказывал украинскому Forbes один из совладельцев компании.

Продукция «Чумака» в других городах Украины заканчивается (или уже закончилась).

Изменения есть и на полках с лапшой быстрого приготовления. В марте любители украинской «Мивины» не испытывали никакого дефицита. Сейчас продукцию постепенно раскупают, и ассортимент поредел.

«Мивина», как и «Торчин», принадлежит Nestle, поэтому производство и склады закрыли после начала военных действий. Несколько лет назад в компании рассказывали, что треть быстрой лапши идет на экспорт, но и внутренний рынок получает немало. Теперь на украинском рынке заметили, что «Мивина» исчезла с полок супермаркетов.

«К сожалению, из-за активных боевых действий недалеко от Харькова мы были вынуждены приостановить работу фабрики „Мивина“, ведь безопасность наших сотрудников — наш главный приоритет», — так объяснили ситуацию в компании.

Roshen закрыла два завода, соку не хватает упаковки

Даже если вы не очень уважаете овощи, наверняка могли видеть в магазинах стройные ряды «Вереса». Это самый крупный производитель овощных консервов в Украине, до недавнего времени исправно отгружавший кабачковую икру, огурцы и прочее в Беларусь.

Центральный офис у компании в Киеве, основные сельхозактивы — в самых плодородных регионах страны, Черкасской и Николаевской областях. Судя по всему, работа компании не останавливалась. На официальном сайте писали, что работают «ежедневно в чрезвычайном режиме» и даже выпустили новые продукты. Но в Беларусь они, как и другая украинская еда, пока не едут.

На полках белорусских магазинов пока есть запас. Но видно, что цены не законсервировались, а за три месяца успели подрасти: баклажанная икра стоила 4,68 рубля, теперь 5,38, фасоль с грибами — 6,39 вместо 5,96.

Целые стеллажи были заняты соками производства «Витмарк-Украина». Возможно, название этой компании вам ни о чем не говорит, но такую упаковку с одесского завода вы точно видели.

Три месяца назад в этом магазине было семь видов «Одесского» — остался один.

Jaffa — тоже сок этого производителя.

После начала боев на производстве была где-то неделя простоя, потом розлив соков и нектаров снова запустили. Правда, некоторые проблемы все равно есть: Одесский порт заблокирован, и через него невозможно отгрузить продукцию, часть дорог отсутствует (это усложняет логистику), не хватает упаковки.

Пюре Bob Snail осталось только одного вида, цена не изменилась.

Пока другую украинскую еду раскупали, кукурузной крупы, наоборот, стало больше.

Шоколадки, печенье, вафли, конфеты Roshen в наличии. Видимо, импортеры, успели сделать хороший запас перед тем, как поставки остановились, но отдельные позиции: например, шоколад Lacmi с молочной начинкой и вафлей успел подорожать на 35% (был 2,65 рубля, стал 3,59), печение Lovita с клубничным вкусом — на 48%. Меньше всего выбора украинского — в развесных конфетах.

Сама компания Roshen с начала боев переживает не лучшие времена. Две фабрики — в Киеве (где выпускали в основном торты) и Борисполе — закрыли, еще две — в Виннице и Кременчуге — не на полных мощностях, рассказывал в марте изданию Forbes гендиректор и совладелец Roshen Вячеслав Москалевский. В основном спрос на печенье, шоколад не покупают, описывал происходящее топ-менеджер, к тому же в целом спрос заметно просел.

Аналогично оценивал ситуацию импортер Roshen в Беларусь в марте: сладости — это не предмет первой необходимости, их скупать не будут, на некоторое время запасов должно хватить. Пока продают запасы.

А вот шоколадок Milka украинского производства не осталось, только российские.

Mondelēz International, производитель украинских Milka, сообщал, что оба его завода серьезно пострадали из-за боевых действий, на Тростянецкой кондитерской фабрике очевидцы сообщали о пожаре. Mondelēz International оценила потери для себя в $143 млн.

Из запасов украинской продукции Mondelēz International остались абрикосовые пирожные «Барни».

У компаний, которые занимались импортом украинской продукции в Беларусь, пока нет особых новостей: говорят, что отслеживают новости, как и все остальные, но пока идут военные действия, поставки вряд ли будут.

А что будет с помидорами и черешней?

На Комаровке вносили разнообразие херсонские помидоры и арбузы, черешня и картофель отовсюду. Теперь мы можем разве что поностальгировать, как это было.

В начале этого года польские яблоки попали под контрсанкции, их пытались заменить украинскими (недолго).

В Херсонской области, которую считают главным поставщиком украинских овощей, с февраля шли активные бои. Одним из итогов стало то, что первые овощи с территорий, которые заняты российской армией, едут в восточном направлении. Те же помидоры выращивают во всех регионах страны, но самыми известными были херсонские. Взамен этого украинцы теперь ждут урожая в Одесской области.

Те, кто покупал овощи ради их превращения в закатки, знаком с легендарной украинской каменной солью. «Артемсоль» исчезла из белорусских магазинов первой. Дефицита из-за этого не образовалось, только грусть по исчезнувшему привычному продукту.

От сотрудничества никто не отказывался — когда это станет возможно, украинскую соль будут возить в Беларусь, рассказывал нам импортер.

Пока же никакие поставки невозможны: из-за военных действий предприятию, которое находится в Донецкой области, пришлось остановить свою работу, оборудование законсервировали. Украинская сторона сообщала, что из-за обстрелов повреждены рудники и склад. Запасы готовой продукции успели вывезти, тем не менее Украине сейчас приходится закупать больше импортной соли: привычной «Артемсоли» нет.

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