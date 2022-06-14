Реальные истории кибермошенничества: сколько денег потеряли белорусы 14.06.2022, 8:38

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Какие схемы используют злоумышленники.

Минчанка потеряла больше 20 тыс. рублей, пытаясь оформить доставку товара «покупателю». Пенсионерка назвала лжеработнику банка свои реквизиты, и у нее сняли со счета все деньги. Десятки таких историй регулярно публикуются в СМИ, но все равно находятся те, кто попадается на удочку обманщиков. Сайт myfin.by поговорил с читателями и узнали, с какими схемами мошенничества они сталкивались лично.

«Развод на деньги» по телефону

Сейчас, например, МВД предупреждает о звонках в Viber от якобы работников службы безопасности банка. Мошенники сообщают, будто кто-то из сотрудников финучреждения похитил деньги клиентов, ведется расследование. Чтобы не помешать ему, они просят не звонить в банк. Далее мошенники переключают звонок на псевдосотрудника правоохранительных структур.

В какой-то момент общения он находит предлог для получения конфиденциальных данных. Убеждает установить мобильное приложение «AnyDesk – удаленное управление». Оно позволяет получить доступ к счету клиента и перевести с него деньги. Таким образом, например, два жителя Бобруйска лишились свыше 5 тыс. рублей. Менее чем через час после установки приложения каждому из них на мобильный телефон пришло сообщение о снятии крупной суммы со счета.

С номеров белорусских мобильных операторов мошенники тоже звонят. Например, Татьяна Минина, мама в декрете, была атакована сразу с нескольких номеров. Подняв трубку, каждый раз она слышала характерную музыку ожидания связи с оператором (как бывает, когда ты звонишь сам в какой-нибудь сервис).

– Если бы набрали один раз, я бы не обратила внимания и быстро забыла, но звонки повторялись. Забавно, но один из номеров высветился как «Доставим шрот (автозапчасть) по всей Беларуси». Я забеспокоилась. Заблокировала все подозрительные номера и проверила баланс своего телефона и карточек. Вспомнила, что есть такая схема: предполагается, что человек сам перезванивает, и тогда происходит списание денег, – пояснила свою обеспокоенность Татьяна.

Сотрудница IT-компании Елена Лахова столкнулась с попыткой мошенничества с использованием домашнего телефона. Ей позвонила девушка со словами: «Мама, срочно переведи на этот мобильный 150 рублей… Мама, я не могу говорить, быстрее». Елена положила трубку и забыла об этом, но спустя час незнакомка перезвонила и уже с напором продолжила: «Мама, как ты можешь?! Они ж меня…». Когда собеседница попросила повисеть на линии, пока вызывает милицию, от нее тут же отстали.

– Наших знакомых пенсионеров такие звонки довели до того, что они на определителе номера смотрят код и с мобильного его гуглят: что за страна. Вчера при нас был звонок с кодом Республики Корея, – добавила Елена.

Описанный способ воздействия относится к так называемой социальной инженерии. Особое распространение получил вишинг. Это схемы, в которых мошенники звонят и играют ту или иную роль, чтобы под разными предлогами выманить конфиденциальную информацию о карт-счете или подтолкнуть человека к действиям со счетом или картой.

Хотела продать ненужную вещь, а в итоге перевела мошенникам почти 800 рублей

Уловки бывают и более «технологичные». Кроме мобильных приложений для доступа к счету человека злоумышленники создают поддельные сайты, схожие визуально с реальными. В МВД отмечают: именно в платежных системах сегодня процветает воровство денег. На одну из таких схем попалась минчанка Татьяна Шутова.

– Я разместила объявление на одной из популярных площадок для продажи товаров через интернет. И вскоре мне в Viber с белорусским номером пришло сообщение якобы от покупателя. Прислали ссылку для оплаты товара и услуги доставки. Я перешла по ней, увидела в открывшемся окне заставку и панель, похожую на интерфейс площадки объявлений, и данные своего банка, как мне показалось. Хотя были отличия. Но если не внимателен, сразу не заметишь. Я ввела реквизиты банковской карты – и у меня сняли все деньги. Почти 800 рублей.

Татьяна сразу обратилась в следственные органы. Эта история произошла около года назад, но до сих пор дело не закрыто, потерпевшую в милицию больше не вызывали. Ее случай объединили с аналогичными фактами в одно производство.

– Мне и сейчас часто пишут «покупатели», но я научена горьким опытом. Интересно, что мошенники реагируют на новые объявления: 5 минут – и уже запрос с Whats App. То есть они ловят новичков. Когда вижу код другой страны, просто не отвечаю, отправляю в спам,– добавляет девушка.

Заплатил за посылку, которую так и не получил

Нередко людям затуманивает разум сообщение о выигрыше, для получения которого надо оплатить комиссию. При ее оплате человек «засвечивает» свои банковские реквизиты. Либо, чтобы получить подарок, требуется оплатить почтовое отправление. А в итоге посылка оказывается «пустышкой». С такой уловкой столкнулась бухгалтер Алеся Гарбацевич. Но женщина проявила бдительность.

– В интернете со мной познакомился парень. Сказал, что родом из Минска, сейчас живет в Италии, но в Беларуси у него мама, по которой он скучает. И хочет познакомиться с девушкой из Минска. Писал и другие «факты» из своей жизни, на его персональной страничке были фотографии приличного с виду парня, морские пейзажи. Первое время шло общение, а потом он написал, что хочет сделать маме подарок и спросил совета. Я ответила, что не знаю ее вкуса, потребностей. Через пару дней он сообщил, что купил маме подарок в ювелирном магазине, а заодно кое-что и для меня. «Пришли мне свой адрес, я вышлю», – написал, – вспоминает подробности Алеся.

– Я отказалась. Во-первых, это меня насторожило, а во-вторых, рановато для каких-то подарков, ведь мы толком не знакомы. Он настаивал, тогда я все же указала почтовый адрес. После чего мне с какого-то интернет-ресурса пришло оповещение, якобы на мое имя сделано почтовое отправление, указаны габариты посылки. Но был нюанс: оплатить отправление придется мне самой. Полезла в интернет, и на мой запрос было выдано много историй с аналогичной схемой. После этого я немножко подыграла парню. Написала, что если он хочет сделать подарок, то может просто его привезти. Но он продолжал настаивать. Тогда предложила ему перевести мне деньги для оплаты отправления. И мой «кавалер» пропал с горизонта.

Девушка признает, что хотя сама она и проявила осторожность, но подобные схемы, когда мошенники играют на желании получить что-то бесплатно, на многих срабатывают. Сама Алеся едва успевает останавливать своих родственников от получения подобных «подарков» и «выигрышей».

– Недавно мой брат заплатил за посылку, которую так и не получил. Увы, повелся, хотя и предупреждала его.

Также Алеся полагает, что в социальных сетях действуют целые группы мошенников, которые используют одинаковые сценарии.

– Однажды мне написал парень – захотел познакомиться. Сам, мол, из России, сейчас в командировке, возит богатого босса на дорогой машине. Пока есть свободное время, хочет встретиться. А потом интересуется, есть ли у меня права. Когда я осторожно начала уточнять, зачем, он просто перестал мне писать. Через какое-то время другой человек, точнее, с другой странички с новым именем и фото, начал знакомиться и рассказал такую же историю. Я ответила, что слышала ее, спросила, в чем прикол. «Я не знаю», – ответил и пропал. В чем там дальше может быть «развод», я не знаю. Но явно дело мутное.

Что в итоге?

Сложные и разные пароли на девайсах, установка антивирусов, использование нескольких карточек для хранения средств и для платежей – все это важные элементы цифровой безопасности. Но первый и главный совет – не будьте слишком доверчивы, проверяйте информацию, кто бы к вам ни обратился.

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