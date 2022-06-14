Глава Пентагона: США обеспечат Украину всем, что ей необходимо 12 14.06.2022, 8:51

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Мир вдохновлен упорством и волей украинского народа к сопротивлению.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США работают на тем, чтобы Украина получила помощь в как можно большем размере и как можно скорее.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«США готовы предоставить Украине все, для того, чтобы помочь Украине добиться успеха, помня при этом о том, что мы также должны думать о собственной боеготовности. И у нас есть партнеры во всем мире, которые также готовы помочь Украине», — сказал Остин.

На вопрос о том, что Украина запросила у НАТО еще тысячу гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня и что в данный момент готовы предоставить Киеву США, глава Пентагона ответил: «США уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы».

Остин подчеркнул, что мир вдохновлен упорством и волей украинского народа к сопротивлению.

Кроме того, по его словам, украинские военные так успешно сопротивляются, в том числе, и потому, что прошли обучение, которое США и Канада предоставляли, начиная с 2014 года, плюс благодаря помощи в области обороны, предоставленной на раннем этапе.

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