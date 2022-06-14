«Нам дали дом, но он без мебели, воды и света, мы спим на полу» 2 14.06.2022, 9:09

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иллюстрационное фото

В каких условиях в Гомельской области содержатся беженцы из Украины.

По официальной статистике ООН в Беларусь после 24 февраля прибыли около 8 тысяч беженцев из Украины. Представители Беларуси неоднократно заявляли об отличных условиях, которые созданы для бежавших от войны украинцев. «Гомельская Весна» сообщает о жалобах в Facebook на условия, в которых в Беларуси содержат беженцев.

Вот такие сообщения от украинцев, о которых «позаботились официальные представители властей», появляются в социальных сетях.

«Здравствуйте! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи, мы семья беженцев из Украины, нам дали дом, но он без мебели, воды и света, мы спим на полу с ребенком, дом холодный и сырой, умоляю: если у кого-то есть ненужная мебель, то мы будем вам очень благодарны принять в дар, мой номер для связи. Я уже работаю, но пока купить не могу, так как нужно проработать 2 месяца чтобы получить зарплату, если кто-то сможет дать мебель, которая вам не нужна, то с зарплаты я смогу отдать деньги! Помогите кто чем может!!! Заранее спасибо всем большое – кто откликнется».

Напомним, что помощью беженцам в Гомельской области занимается в основном «Красный Крест». Именно эта организация регулярно отчитывается о том, что беженцев обеспечивают предметами первой необходимости.

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