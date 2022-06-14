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ПЦР-тесты и справки о вакцинации отменили на рейсах из Беларуси в РФ

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  • 14.06.2022, 9:44
ПЦР-тесты и справки о вакцинации отменили на рейсах из Беларуси в РФ

Россия снимает все эпидемиологические ограничения для прибывающих авиапассажиров.

Со вторника, 14 июня, на рейсах из Беларуси в Россию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации, сообщает пресс-служба «Белавиа».

«C 14 июня на рейсах Belavia в Российскую Федерацию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации», — говорится в сообщении компании.

Россия снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну авиатранспортом.

На данный момент самолеты из Беларуси в Россию летают по шести направлениям: Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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