Стиль путинской недоимперии 2 Игорь Яковенко

14.06.2022, 9:55

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Российски режими празднует то, что они сами считают величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

Сначала 3 исторические рифмы.

В этот день 113 лет назад, 13 июня 1909 года русская Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии. Это был период, вошедший в финскую историографию под названием "время гонений". Политика русификации способствовала подъёму финского национального движения, выходу Финляндии из состава Российской империи, и превращению ее в одну из самых процветающих и свободных стран мира.

А еще в этот день 85 лет назад, 13 июня 1937 года Алексей Толстой по телефону диктует статью "Родина!" для газеты "Известия" в связи с приговором "по делу троцкистско-бухаринской банды — Тухачевского, Якира и др." Писатель диктует: "…Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать врага. Я узнаю его по чуждому блеску глаз…". В 1936—1938 годах, после смерти Горького, на временной основе возглавлял Союз писателей СССР. С 1937 года стал депутатом Верховного совета СССР 1-го созыва.

И последняя рифма – в этот день 81 год назад, а точнее в ночь с 13 на 14 июня 1941 года в Латвии, Литве и Эстонии, недавно включённых в состав СССР, началась массовая депортация целыми семьями людей в Сибирь.

Перейдем к дню сегодняшнему, к празднованию одного из самых странных праздников, который называется "День России". Веселье, концерты и ликование в стране в то время, когда эта страна убивает в соседней стране мирных жителей можно было бы назвать пиром во время чумы. Но это было бы неточное название. Поскольку это пирует сама чума посреди смерти и людского горя, которые она породила.

Главным героем праздника был, естественно, Путин. Он щедро делился своим героизмом с наиболее преданными своими подданными, собрал их в Кремле и стал цеплять им звезды Героев труда, а также раздавать госпремии. Герои в ответ наперебой лизали ему руки, на которых были отчетливо видны следы украинской крови. Впрочем, некоторые успевали лизнуть не только руки. В этом деле всех далеко опередили представители творческой интеллигенции: Михалков и Башмет. Между ними даже развернулась конкуренция. Башмет выиграл с небольшим преимуществом, поскольку лизал самоотверженно и глубоко, хотя и несколько грубовато. Опытный в этом деле Михалков лизал нежнее и изящнее. Впрочем, судите сами.

Башмет: "Я люблю очень детей, люблю творческую, талантливую молодёжь, люблю мою публику, которая искренне любит мой дом, то есть Россию, люблю Президента моего, нашего за то, что он искренне любит Россию".

Михалков: "Вы знаете, Владимир Владимирович, ещё я хотел сказать, что Вы очень раздражаете наших, как их называют, партнёров западных. А ещё Вы очень раздражаете тех, кто 20 с лишним лет назад думал, что в Кремль пришёл послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник. Господь управил так, что они ошиблись".

Главе Русской православной старообрядческой церкви митрополиту Корнилию звезду героя Путин не дал, ограничившись государственной премие Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Хотя он очень старался. Всеми силами поддерживал войну в Украине, обратился с призывом сложить оружие к гражданам Украины. Вот его призыв:

"Прекратите! Одумайтесь! Эти слова относятся, прежде всего, к тем, кто использует простой народ в качестве живого щита в городах Украины. Прекратите убивать ни в чем не повинных людей за то, что они хранят родной язык и культуру. Одумайтесь! Сложите оружие. Никогда не поздно покаяться. Нет того греха, который бы не простил Бог".

Что же касается российской армии, вторгшейся на чужую землю и убивающую украинцев в их домах, то по мнению главного старообрядческого попа, ей каяться не в чем:

"Основная цель нашей армии — защищать население нашего единоверного братского народа, не допустить жертв, насколько это возможно, гуманитарной катастрофы. Долго, восемь лет, терпел Донбасс, да и вся Украина, разгул национализма. Мы переживали не меньше, хотя и не были под бомбежками, не сидели в подвалах, ощущая, что твоя жизнь может прекратиться в любую минуту только за то, что ты думаешь и разговариваешь на русском языке. Славянские народы не хотят более терпеть это беззаконие". Конец цитаты.

На мой взгляд, по совокупности заслуг главный старообрядческий поп Корнилий заслужил звезду героя, ну или хотя бы повышения в звании…

Итоги чумного праздника глубокой ночью подвели участники очередного воскресного шабаша у Соловьева, где состоялась "дискуссия" о смысле Российской империи между православным "историком" Нарочницкой, режиссером Шахназаровым и ведущим Соловьевым. Наталья Алексеевна Нарочницкая не так часто выступает в шоу ненависти, хотя по части ненависти и мракобесия способна дать фору любому завсегдатаю соловьиного помета. Причина в том, что Нарочницкая – начетчица, причем крайне кондовая. Ее заскорузлое кликушество о великой и светлой Российской империи, которая всегда несла народам добро и в которую все народы стремились и никакой народ не был ущемлен и обижен, "ни у одного дехканина ни один клочок земли не отобрали" настолько расходилось с фактами, известными любому школьнику, что даже в студии Соловьева вызвало сдержанный скептицизм.

"Мы – модель мира! А США – нет!", - крепко сжимая сухонькие кулачки страстно голосила Нарочницкая. С этим тезисом никто в студии Соловьева напрямую не спорил. Но многих участников шабаша не устраивала завершенность картины мира Нарочницкой, отсутствие в этой картине драматургии, необходимости существенных изменений. И дело на только в темпераменте, но и в том, что Нарочницкая занимает иную нишу. Она создала и возглавила два центра профессионального кликушества: в 2007 году - "Фонд изучения исторической перспективы" в Москве, а в 2008 году - Европейский институт демократии и сотрудничества в Париже. То есть, она, позиционируя себя как носителя официальной идеологии, совершенно не настроена обнаруживать в этой идеологии изъяны, а тем более поддерживать модную в студии Соловьева ересь об отсутствии в путинской России идеологии и необходимости этой идеологией обзавестись. Ведь если у путинской России нет идеологии, то чем же все эти годы занималась Наталья Алексеевна?

Соловьев же был настроен крайне воинственно и гневно клеймил не только "проклятые девяностые", но и советский период. Особую злобу у него вызвало Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого был подписан Договор о нерушимости границ и недопущение силы в международных отношениях. Действительно, глядя из сегодняшней войны России против Украины глазами организаторов этой войны, подписание Хельсинкских соглашений выглядит просто предательством.

"Ничего глупее невозможно придумать! Какая нерушимость границ!! Какое недопущение силы!!!" - вопил Соловьев. Видно было, что его до глубины души обидело и оскорбило то, что было принято в 1975 году в Хельсинки. В целом, нервическое настроение вечернего мудозвона можно понять. Человек только что лишился недвижимости в Италии. А тут еще ютуб его многочасовое ежедневное вранье заблокировал.

"Ютуб – кто он такой, вместе с Гуглом!? На территории России наши права нарушают!!!" - надрывался Соловьев.

Что же касается режиссера Шахназарова, то он как всегда выступил с позиций рассудительного людоеда, который, выковыривая из зубов остатки человечьей плоти, склонен порассуждать о бренности земного бытия. Ниша людоеда-резонера, которую занимает режиссер Шахназаров требует от него несколько иного взгляда на вещи.

"Сегодня – это не расширение России – это корректировка границ", - раздумчиво произнес режиссер Шахназаров и стало ясно, что только что родился еще один элемент путинского новояза: не взрыв, а хлопок, не война, а спецоперация, не оккупация, а корректировка границ.

В канун Дня России раскрылся смысл загадочного термина "импортозамещение". Это когда Макдональдс ушел, а вместо него появилось нечто под названием "Вкусно и точка".

Владельцы импортозамещающей сети надеются открыть под новым названием все 850 бывших ресторанов сети McDonald's в течение полутора-двух месяцев. Генеральный директор сети Олег Пароев пообещал, что "Вкусно и точка" постарается сохранить атмосферу "Макдоналдса", хотя признал, что с сохранением привычного меню есть проблемы. По его словам, в меню ресторанов не будет бургеров "БигМак" и мороженого "МакФлурри" из-за стойкой ассоциации с брендом "Макдоналдс". Я пытался к сегодняшнему стриму подготовить подборку реплик из твиттера и фейсбука на эту тему, но столкнулся с тем, что практически все они состоят из матерных слов. Единственный цензурный отклик нашел на странице Травкина. Вот он:

"Патриоты настаивали переименовать Макдоналдс в "Нравится не нравится — ешь моя красавица". Мерчандайзеры усомнились, мол, слишком длинно. Укоротили, но смысл оставили — "ВКУСНО И ТОЧКА"

Империи отличаются друг от друга в том числе стилем. "Вкусно и точка" вместо "Макдональдса" - это стиль путинской недоимперии. И еще логотип с красными точками, напоминающими признаки ветрянки, это тоже стиль…

Абсурд Дня России в том, что событие в честь которого устроен 12 июня праздник – принятие Первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о суверенитете России – это был то, что предопределило распад Советского Союза. То есть Путин и его обслуга празднуют по сути то, что они сами считают величайшей геополитической катастрофой 20-го века…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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