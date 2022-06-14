Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в июне 14.06.2022, 10:15

Оцените реальный уровень инфляции.

Intex-press.by каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг журналисты ведут по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимают» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

В этом месяце цены на товары в корзине больше росли или стояли на месте, чем снижались.

Из продуктов питания больше всего подорожало растительное масло – на 9%, уже второй месяц подряд растут цены на свинину (в июне по сравнению с маем она стала дороже почти на 5%).

Самыми подешевевшими продуктами стали овощи: стоимость огурцов и помидоров за месяц снизилась более, чем в два раза!

Что касается непродовольственных товаров, стоимость большинства практически не изменилась. Вот только стиральный порошок и кусковое мыло сильно подорожали: более, чем в 1,5 раза за месяц.

В мае общая стоимость корзины потребителя (без учета товаров, которых не было в магазине на момент мониторингов в мае и июне) составляла 89,8 рубля.

В июне она подорожала до 93,05 рубля, это почти на 4% больше, чем в мае.

Таблица. Как изменилась стоимость товаров

Продукты 13 май 13 июнь Хлеб черный «Развадовский» нет нет Макароны «Пастораль» 1,29 1,26 Гречка «Бабушкина кухня», 500 г 2,39 2,39 Сахар (Городея), 1 кг 2,49 2,49 Огурцы, 1 кг 4,79 2,19 Помидоры (сливка), 1 кг 7,99 3,39 Картофель, 1 кг 1,43 нет Лук репчатый, 1 кг 2,79 2,79 Масло растительное Altero 5,85 6,39 Масло сл. «Стары Менск» 82,5% 3,35 3,39 Курица тушка «Дружба», 1 кг 5,43 5,21 Свинина тазобедренная часть, без кости, 1 кг 10,99 11,49 Молоко «Савушкин» 3,2% 1,91 нет Яйца С-2 «Златко», дес. 2,53 2,64 Мука» Гаспадар» в/с, 1 кг нет 1,4 Творог «Савушкин», клинок 1%, 220 г 1,61 1,68 Непродовольственные товары Зубная паста Colgate, 100 мл 4,99 4,99 акц. Порошок стиральный Ariel (сыпучий), 2,5 кг 14,99 23,69 Средство для посуды Fairy, 450 мл 4,99 4,89 Шампунь Fructis 400 мл 9,49 9,49 Мыло для рук кусковое Duru 1,15 1,99 Туалетная бумага Zeno (4 шт. упаковка) 2,69 2,69

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