Только один из 10 захватчиков готов идти в прямой бой с украинскими военными 14.06.2022, 10:29

СБУ опубликовала новый перехват разговоров оккупантов.

Российские захватчики настолько боятся ВСУ, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими бойцами.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор врагов, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Телеграме.

В частности, россиянин рассказывает своей жене, что из его батальона очень много таких, кто отказался идти в бой. «В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать из всего батальона. Тридцать! Представляешь?» – говорит он.

Как отмечается, обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать, подчеркнули в СБУ, также добавив, что это объясняет, почему российские захватчики всё меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.

В СБУ напомнили россиянам, которые хотят сохранить жизнь на войне, о «горячей» телефонной линии 2402, позвонив на которую, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

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