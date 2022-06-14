Во что сейчас обойдется белорусам отдых в Турции? 1 14.06.2022, 10:29

Есть и другие интересные направления для летнего отдыха.

Казалось бы, закончилась пандемия, открываются границы. Но не для белорусов - на этот раз проблемы возникают из-за санкций и авиаблокады. Myfin.by узнал, куда белорусы могут поехать отдыхать в этом году и насколько подросли цены.

Турция

Как говорят представители турагенств, с большим отрывом у белорусов лидирует в этом году Турция, ей интересуются около 95% звонящих по поводу отдыха. Обусловлено это еще и тем, что из Минска есть прямые авиарейсы. Правда, придется облетать не только Украину, но и закрытую из-за боевых действий зону, поэтому вместо 3-3,5 часов полета в самолете придется провести все 6.

Минимальная цена за 10 дней в Турции - почти 1200 рублей с человека или 445 евро). В эту сумму входит перелет, проживание, трансфер, страховка. Неделя в Кемере обойдется минимум в 1066 рублей, так что разница небольшая. Но кроме стоимости путевки придется еще платить «топливный сбор», а это 120 евро, «страховку от невылета» - 15 евро и сбор аэропорта 5 евро. Эти суммы не указываются в объявлениях, которые турфирмы выставляют на своих сайтах.

Грузия

Представитель Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик рассказала, что очень популярна сейчас у белорусов Грузия, в которую также есть прямые рейсы. Правда, была сокращена полетная программа в Батуми, но турфирмы переориентировали белорусов на рейсы до Кутаиси и организовали трансферы. Отдых в Грузии будет стоить от $1300 за двухместный номер с вариантом 8 дней/7 ночей. Это еще самый лучший вариант.

Греция

Если лететь из Минска в Грецию, придется стартовать из аэропорта «Минск» в 01:50, после два часа ждать пересадку в Дубае, и в Афинах туристы оказываются лишь в 10:50. Таким образом, дорога занимает ровно 9 часов. Отдохнуть неделю в Греции обойдется минимум в 2500 рублей. Это вариант с доплатой лишних 1470 рублей за перелет.

Египет

Эта африканская страна сдает свои позиции из-за закрытого для белорусских самолетов неба Украины и отсутствия прямых рейсов. Сейчас в Египет из Минска можно долететь через Москву, в которую вы добираетесь самостоятельно. Еще один вариант - через Казахстан, где в аэропорту Актау нужно час ждать дозаправки самолета. Таким образом, перелет растягивается на 10 часов, да и по деньгам становится дороже. Минимальная стоимость такого тура - $1500 на двоих за путевку на неделю в трехзвездочном отеле. Плюс туристические сборы и доплаты.

Если путешествовать через Евросоюз

Сейчас всего несколько посольств Евросоюза открывает для белорусов шенгенские визы. Если вам удалось заполучить шенген, из Вильнюса, Варшавы, Риги можно слетать в Испанию, Албанию, Италию, Черногорию и Грецию прямыми рейсами. Как вариант - с «Белавиа» долететь до Стамбула, а оттуда в Грецию, Италию, Испанию.

Если вы надеетесь слетать на отдых по прежним «доковидным» ценам, забудьте - их просто нет. Расходы на отдых’2022 выросли ощутимо: тур на семью из трех человек только из-за оплаты топлива подорожал в среднем на тысячу рублей.

Получается, что большинству белорусов остается либо ждать лучших времен, либо обратить внимание на внутренний туризм. Летом в Беларуси тоже немало мест, где можно замечательно отдохнуть. Например, на Нарочи и Голубых озерах.

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