Из-за санкций в Литву больше нельзя везти топливо в канистрах 1 14.06.2022, 10:46

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Белорусам предлагают переливать топливо в бак своего или другого авто или возвращаться в Беларусь.

Те немногие белорусы, у кого есть возможность попасть в Литву на авто, на границе попадают в неприятную ситуацию — литовская таможня запрещает везти дополнительные 10 литров топлива в канистре, которые раньше провозить разрешалось, пишет "Блог Гродно".

Провозить топливо сейчас можно только в баке автомобиля. Поэтому белорусам предлагают переливать топливо из канистры в бак своего или другого авто или возвращаться в Беларусь.

Как выяснилось, такая норма действует с 1 июня. Эта мера является частью санкций, касающихся запрета на импорт топлива из Беларуси в Литву. Похоже, что ограничения были приняты раньше, но вступили в силу только сейчас.

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