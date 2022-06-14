«Купил квартиру у семьи с несовершеннолетним, а теперь не могу их выписать, что делать?» 10 14.06.2022, 10:52

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Отвечают специалисты.

Опасно ли покупать половину дома? Как стать на очередь молодому специалисту? Чем может обернуться покупка квартиры с несовершеннолетним ребенком? На эти и другие вопросы realt.by отвечают эксперты в сфере недвижимости.

Покупка квартиры с несовершеннолетним

- Я купил квартиру 12 мая. В ней прописан бывший собственник, ее дочь и ее внук (несовершеннолетний). Срок выписки у них до 23 мая. Сегодня они мне сказали, что у них проблема с выпиской ребенка из квартиры. Предлагают временно меня прописать в квартиру. Стоит ли это делать? В случае, если они потом не захотят выписываться из квартиры, будут ли они иметь на нее права? Смогу ли я их выписать принудительно, как указано в договоре купли-продажи?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

− Ситуация с перерегистрацией семьи с несовершеннолетним ребенком меня настораживает. Обычно, при покупке квартиры агентство недвижимости всегда отслеживает дальнейшее проживание семьи с несовершеннолетними детьми. Возникают вопросы: зачем они продавали квартиру? Не нарушены ли права несовершеннолетних детей? Если некуда перерегистрироваться, значит им негде жить. Боюсь, что даже судом в такой ситуации снять с регистрации будет непросто.

В данном случае они имеют право проживания в вашей квартире. Вы ставите вопрос так: «они предлагают временно прописать вас» в вашу квартиру. Это неправильно, потому что квартира ваша, и вы должны решать.

Вы не указываете, проживают ли они в вашей квартире, если нет, обратитесь к адвокату и сразу решайте вопрос о снятии с регистрации.

Является ли категория «молодой специалист» основанием для постановки на учет?

- Я − молодой специалист с 2020 года, я и супруг проживаем и прописаны в квартире площадью 50 квадратных метров в Минске (собственник − мой отец). Прописаны с апреля 2022 года. Могу ли я стать на учет как молодой специалист на улучшение жилищных условий? Ранее супруг обращался в администрацию Октябрьского района, но ему отказали. Разъясните, пожалуйста.

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

− Стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как молодой специалист в Минске вы не сможете, так как отнесение к категории молодых специалистов не является основанием для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Исключение составляют только молодые специалисты, прибывшие по распределению (пункт 2 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З).

Отнесение к категории молодых специалистов, прибывших по распределению, дает право прибывшим в город Минск из других населенных пунктов и имеющим менее десяти лет регистрации по месту жительства в городе Минске, не ждать 10 лет для постановки на учет.

В вашем случае, вы можете стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как граждане, относящиеся к молодым семьям. Молодыми семьями являются семьи, в которых оба супруга впервые вступили в брак, и хотя бы один из супругов на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий имеет возраст до 31 года. Для постановки на учет ни один из супругов не должен иметь в собственности жилья (квартиры либо одноквартирного жилого дома) и не являться нанимателем такого жилья по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, а также не занимать объект долевого строительства по договорам найма, аренды, безвозмездного пользования или иному соглашению.

Все основания для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий перечислены в статье 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З.

Чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении в Минске в исполнительном комитете, гражданин должен быть зарегистрирован в Минске, при этом зарегистрирован исключительно по месту жительства (постоянная прописка).

Так как вы находитесь в браке, стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в исполнительном комитете вы сможете только вместе с супругом, отдельно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в исполнительном комитете без супруга вы не сможете.

Раздел участка на доли

- Имею долю на земельном участке, помимо меня есть еще два собственника, у одного из которых наложен гос. арест. На участке имеется дом и хозпостройки, мне принадлежит 6 соток земли. Я хочу построить на этом участке дом, как можно разделить этот участок? Третьи собственники еще не вступили в наследство, могу ли я отказаться от дома ради раздела земельного участка? К кому можно обратиться с данным вопросом?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

− Для решения данного вопроса вам необходимо составить Соглашение о разделе земельного участка и заверить у нотариуса. После чего зарегистрировать данное соглашение в территориальном Агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Рекомендую официально обозначить границы участка.

Решить данный вопрос вы сможете только после вступление в наследство одного из собственников.

Покупка половины дома

- Я хотел бы купить полдома, во второй половине никто не живет. Как себя обезопасить, или как проверить все нюансы этого дома, чтоб не остаться на улице.

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

− Согласно Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» персональные данные и данные о проживающих в жилом доме вам предоставить не могут. Доступ к этой информации могут получить только уполномоченные лица. Согласно законодательства этим правом обладают риэлтерские организации. Для того чтобы проверить данные по жилому дому, вам надо заключить договор на риэлтерские услуги с агентством недвижимости.

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