Россиянин в Минске ударил таксиста штопором, разбил стекло и скрылся, не заплатив 29 14.06.2022, 11:01

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Подозреваемый задержан.

Водитель минского такси на днях попал в инцидент, выполняя один из заказов, — вместо оплаты получил разбитое стекло в машине и удар по голове. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Департамента охраны.

Около четырех утра водитель такси вез мужчину на улицу Маяковского. По дороге тот изменил направление, пожелав отправиться на проспект Дзержинского. Когда таксист привез пассажира по указанному адресу и озвучил стоимость поездки, тот ударил его по голове штопором, который достал из барсетки, разбил заднее стекло и ушел, так и не заплатив.

Таксист позвонил в милицию, прибывшие сотрудники Департамента охраны вызвали ему медиков, которые оказали помощь.

Подозреваемый вскоре был задержан. Он оказался 53-летним гражданином России. Мужчина заявил, что таксист хотел его ограбить, и отказался от медицинского освидетельствования.

Сейчас россиянин задержан на 72 часа в порядке статьи 108 УПК («задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»), против него может быть возбуждено уголовное дело.

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