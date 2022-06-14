Маятник уже раскачивается 2 Том Купер

14.06.2022, 11:26

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Что происходит в самых горячих точках на фронте.

После трех месяцев войны нехватка артиллерийских боеприпасов и артиллерии калибра 122 мм остро ощущается не только на российской, но теперь и на украинской стороне. С российской стороны эта нехватка стала сильно ощущаться уже в прошлом месяце, и настолько, что несколько артиллерийских подразделений сепаратистов бездействуют уже несколько недель. Армия РФ спешит перевооружить их на старые Д-20 калибра 152 мм, но они часто дают осечки: какой сюрприз, учитывая, что и пушкам, и снарядам к ним по 40+ лет.

Украине же критически не хватало артиллерийских боеприпасов еще до войны. Срочные закупки (например, из Болгарии) лишь частично решили проблему: «все» (читайте: все возможные правительства, связанные с НАТО, и другие инстанции) стремились закупить больше, начиная с 24 февраля, но после трех месяцев войны почти не осталось что доставлять.

К сожалению, это сделает поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украину еще более серьезной проблемой. По крайней мере, их «легче достать» — даже если они намного дороже — потому что многие их производят: правда, не так много в США и ЕС, сколько на всем пути от Чили, через Южную Африку, до Сингапура, Японии и Австралии…

После того, как Киев и Варшава подписали контракт на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм, появилась масса сообщений о том, что украинцы уже используют «много крабов». Действительно, даже русские стали заявлять об их уничтожении. На самом деле из примерно 54 поставленных к настоящему времени только один батальон достиг линии фронта, а то, что русские называли «уничтоженными крабами», были старыми 2С1 «Гвоздиками».

Воздух

8 июня представители Keystone Cops (так автор называет Минобороны России — НВ) заявили, что нанесли удар по военной базе в Житомирской области, «используемой для обучения иностранных наемников», а их «высокоточные ракеты» уничтожили один зенитно-ракетный комплекс «Оса» АКМ (SA-8) в районе Раздоловки. Судя по всему, в тот день они выставили немало «Искандеров» для нанесения ударов по объектам вдоль линии фронта, так же как и в Славянске, и в Северодонецке.

9 июня украинцы заявили, что один из их перехватчиков сбил летящую российскую ракету над Роменским районом Сумской области (были опубликованы фотографии обломков ракеты, поэтому я считаю это «подтвержденным»).

В ночь с 9 на 10 июня ВКС Ту-22М-3 обстреляли из Х-22 Харьков, Днепр, возможно, даже Кривой Рог. Keystone Cops заявили, что нанесли удар по аэропорту Днепра и уничтожили «технику украинских ВВС». Очередной такой удар должен был уничтожить «производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ» в Харькове. Сделали ли они что-то подобное на самом деле, неясно: местные украинские власти сообщают «только» о раненых среди мирных жителей, а один из заводов в Днепре загорелся по другим причинам, а не из-за ударов российской авиации.

10 июня представители Keystone Cops заявили, что перехватили и сбили четыре баллистические ракеты «Точка-У», выпущенные Украиной, в том числе над Донецком. Более того, сепаратисты вообще жалуются на «беспорядочные украинские обстрелы мирных жителей» в Донецке: ну, на самом деле украинцы там бьют по вполне конкретным целям, вроде стадиона в Стаханове, который использовался как база «Вагнера». Сообщается, что были многочисленные жертвы (по некоторым данным, до 250−300 человек).

Ах да, в последние дни ВКС заявили о сбитых трех самолетах ВВС Украины (которые, напомню, были «полностью уничтожены» еще в марте-апреле): 1 Су-25 под Мазановкой 8 июня, 1 Су-25 под Долгеньким в Харьковской области и 1 МиГ-29 под Ингульцом в Днепропетровской области, 9 июня. Как обычно, ничего в поддержку таких заявлений опубликовано не было. Но ничего: истребители-бомбардировщики ВКС «поразили» 46 «районов сосредоточения живой силы и техники» ВСУ, уничтожив 150 человек и уничтожив 6 танков…

Мне нравится, когда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков знает счет, как будто играет в видеоигру.

Битва за Донбасс

Харьков. Ну, что бы россияне ни атаковали и не захватили там в начале этой недели, по крайней мере, это было обращено вспять — если вообще когда-либо было захвачено. Наоборот, это украинцы тем временем продвигаются на север по обе стороны Веселого к границе с Россией. Более того, украинцы сохранили — возможно, даже немного расширили — контролируемый ими район вокруг Терновой, а их плацдарм восточнее Старого Салтова держится прочно (хотя в последнем нет ничего удивительного: у россиян есть только потрепанная БТГ 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады).

Выяснилось, что Долгенькое все-таки остается под контролем Украины. Вместо этого последние четыре дня сообщалось о тяжелых боях со стороны Богородичного, которое, похоже, находится под сильным артиллерийским обстрелом россиян. «Однако», кажется, войска Жидко не в состоянии сделать больше в этом районе. Действительно, в нескольких километрах к востоку и к югу от Святогорска РФА должны были взять Татьяновку на южной стороне Северского Донца еще 8 июня, но даже эта атака, похоже, была отражена.

Иными словами, пока русское наступление застопорилось — вероятно, из-за больших потерь. Украинские рубежи держатся стойко и в районе Райгородка: тем не менее, эвакуация населения Славянска была начата, так как город находится под постоянными ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Северодонецк. Несмотря на украинские заявления об «огромной волне» украинских атак, и несмотря на сообщения Запада о том, что россияне «отбрасывают» украинцев от того, что они захватили после их контратаки 3 июня, битва там движется взад-вперед: даже россияне, (которые контратаковали свежими силами сепаратистов из «ЛНР»), тем временем — неохотно — признают, что не контролируют город. Последние два дня украинцы заявляли, что ушли обратно в промзону.

Однако даже россияне сообщают, что контролируют «только» северо-восточную часть города и (пока?) не вернули деревни к югу от него (например, Метелкино и Боровское).

Вывод: скорее всего, ни одна из сторон не контролирует центр Северодонецка, что, учитывая описания задействованных украинских войск, неудивительно: город тем временем находится под непрерывным и ожесточенным огнем российской артиллерии и непрерывными авиаударами (которые, судя по всему, начинают производить еще большее впечатление на западных наблюдателей)…

То же самое справедливо и для восточного Лисичанска.

В целом ситуация в Северодонецке, несомненно, остается критической, тем более, что нет конца сообщениям о нехватке артиллерийских боеприпасов для близлежащих украинских артиллерийских частей. В связи с этим необходимо постоянно подчеркивать: ситуация вдоль дороги Т1302 южнее является решающей для будущего.

Попасная дуга. Дорога Т1302 благополучно остается в руках украинцев. Действительно, похоже, что русские перестали пытаться продвигаться в этом направлении и вместо этого сосредоточились на продвижении в северо-восточном и южном направлениях в последние 2−3 дня. Основной целью стала Тошковка, которую россияне атаковали, потому что это могло позволить им окружить Горное и Золотое, которые все еще удерживались Украинской территориальной обороной. Русские, похоже, захватили большую часть Тошковки 6 и 7 июня, а затем двинулись на запад: одна атака была отбита 8 июня, а другая — 9 июня. С другой стороны, РФА и сепаратистам, кажется, удалось вытеснить украинцев из Камышевахи (это достижение так отмечается в российских социальных сетях, как будто они завоевали Харьков…).

Юг

Контратака 7-й дивизии ВДВ на украинском плацдарме в Давыдовом Броде вернула часть этого села, но остальная часть была отбита, и украинцы, наконец, сообщают о наступлении в южном и юго-восточном направлении… или, по крайней мере, их войска находятся в Брускинском и Костромке, плюс в процессе освобождения (то, что осталось) Давыдова Брода.

Что еще более важно, после сообщения 28-й бригады и местного подразделения ПТ об успешной контрбатарейной операции в районе Херсонщины, с 9 июня поступают сообщения о начале украинцами крупного контрнаступления по всей линии фронта в районе Херсона. Первые сообщения указывают на освобождение более 20 сел. Основные атаки, по-видимому, были направлены к югу от Николаевки (освобожденной) в сторону Ивановки, от Заречного (также освобожденной) к Архангельскому и к югу от Благодатного (освобожденной). Тем не менее, есть много сообщений об «улучшенной выживаемости российской артиллерии», о «жестких средствах радиоэлектронной борьбы, препятствующих действиям украинских БПЛА», об «эффективном контрбатарейном огне», а также о том, что они «препятствуют продвижению украинских войск».

Напротив, Keystone Сops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) разглагольствуют о том, что их 49-й CAA подвергается яростным атакам почти на всем протяжении их линии фронта. Это, видимо, неважно, и поэтому они сообщают только о какой-то собственной атаке на Александровку южнее Херсона: получается, что полуостров все еще находится под контролем Украины…

Наконец, ситуация в Запорожской области неясна: по оценкам западной разведки, активность там «весьма ограничена». Однако украинцы сообщают, что РФА оставила многочисленные передовые позиции и даже отступила по нескольким пунктам. Действительно, есть сообщения о продвижении украинцев на 5−10 километров в нескольких направлениях. Просто: никто не скажет, где именно, и не предоставит каких-либо доказательств в пользу той или иной версии…

Это на сегодня все — и учтите: вполне возможно, что еще слишком рано об этом говорить, но на самом деле — мое общее впечатление таково: маятник (уже) раскачивается…

Том Купер, medium.com (перевод — НВ)

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