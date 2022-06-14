В Беларуси утекают валютные депозиты 2 14.06.2022, 11:52

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Банкам нет доверия.

По сравнению с историческим максимумом валютные депозиты сократились на 2,2 млрд USD. Отток происходит за счет средств населения, пишет banki24.by.

В среднем за май 2022 года остатки средств на валютных депозитах составили 9,785 млрд USD в эквиваленте. Максимальный показатель отмечался в октябре 2015 года – 12,003 млрд USD. Выходит, с тех пор отток средств из банков превысил 2,2 млрд USD.

Для справки: статистика о состоянии депозитов выходит в двух основных разрезах – на первое число месяца и в среднем за период. Здесь мы используем информацию о депозитах в среднем за май 2022 года и сравниваем с этим месяцем (если не указано иное).

Уменьшение количества денег на валютных депозитах обеспечили физические лица (население). По сравнению с историческим максимумом (октябрь-2015) средства физлиц в системе упали на 3,851 млрд USD в эквиваленте.

С другой стороны, юрлица (бизнесы) не сократили, а даже нарастили объем валюты на счетах в банках. Относительно октября 2015 года приток составил 1,634 млрд USD.

В среднем за май-2022 физлица хранили на валютных депозитах 4,484 млрд USD, юрлица – 5,301 млрд USD. По оценке главы Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина, в кубышках у населения (вне банковской системы) есть сбережения на сумму около 7 млрд USD.

По белорусской методике депозиты юрлиц и физлиц делятся на переводные и другие. Переводные депозиты – это в основном счета до востребования: карт-счета граждан и расчетные счета предприятий.

Другие депозиты – это то, что можно отнести к вкладам в их народном понимании. Другие депозиты – это деньги, которые положены в банки под процент и на определенный срок и обычно без возможности досрочно забрать вклад из банка.

В среднем за май-2022 физлица держали в системе рублевые депозиты на 9,128 млрд BYN и валютные депозиты на 4,484 млрд USD в эквиваленте. Рублевые депозиты были представлены переводными на 3,626 млрд BYN и другими на 5,502 млрд BYN, валютные – переводными на 838,5 млн USD и другими на 3,646 млрд USD.

За скользящий год (12 месяцев) валютные депозиты физлиц в целом сократились на 20,9%, из них переводные – на 38,4%, другие – на 15,4%. В деньгах это эквивалентно 521,6 млн USD (переводные) и 662,6 млн USD (другие). Годовой отток в процентах с переводных валютных депозитов стал крупнейшим за многолетний период.

Среднемайские остатки валюты на других депозитах (вкладах) населения в пересчете на доллары стали минимальными за 8 лет, на переводных депозитах физлиц – минимальными за 50 месяцев. По статистике Нацбанка главные объемы депозитов в 2022 году держат белорусы пенсионного и предпенсионного возраста.

Возможное объяснение оттока валюты населения из системы – продажа наличной и безналичной валюты с выводом в рублевый кэш и/или на рублевые карт-счета. Статистика внутреннего валютного рынка косвенно подтверждает вероятность таких событий.

Исторический пик суммы валютных вкладов физлиц отмечался в октябре 2015 года. С тех пор средние остатки на других депозитах населения упали на 4,183 млрд USD. В относительном выражении белорусы забрали из банков 53,4% валютных вкладов.

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