В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии 1 14.06.2022, 11:57

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Ее запретил львовский суд.

Во вторник, 14 июня, в Украине запретили деятельность пророссийской партии «Наши».

Такое решение принял Восьмой апелляционный административный суд во Львове, удовлетворив иск Минюста.

В пресс-службе суда в «Фейсбук» сказано, что удовлетворены следующие исковые требования:

запрещена деятельность политической партии «Наши»;

средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Решение апелляционного административного суда может быть обжаловано в Верховном суде.

Лидером партии «Наши» является пророссийский политик Евгений Мураев.

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