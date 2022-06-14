На юге Венгрии нашли монету с изображением знаменитого короля викингов 14.06.2022, 12:13

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Такая монета могла прокормить семью в течение дня.

Обнаруженная на юге Венгрии монета была отчеканена между 1046 и 1066 годами для короля Харальда III Сурового, пишет lenta.ua. Мелкая серебряная норвежская монета — пеннинг, могла прокормить семью в течение дня.

Золтан Чикос нашел ее при помощи металлоискателя на окраине деревни Вардомб, где находятся остатки средневекового поселения Кестёльц — одного из важнейших торговых городов того времени. По словам археолога Мате Варги из Сегедского университета, ученые нашли здесь сотни артефактов.

Варга отмечает, что есть множество свидетельств контактов между средневековой Венгрией и Скандинавией, но впервые скандинавская монета была найдена на территории Венгрии.

на была отчеканена в Тронхейме в центральной Норвегии для короля Харальда III, также известного как Харальд Хардрад. На лицевой стороне различимо имя короля и символ трикветр, представляющий Святую Троицу. На реверсе мы видим крест и имя владельца монетного двора.

Харальд Хардрад («Хардрад» — в переводе с норвежского «жесткий правитель») был сыном норвежского вождя и сводным братом Олафа II. Его иногда считают последним из великих королей-воинов викингов. Много лет Харальд пытался получить датский трон, а в 1066 году попытался завоевать Англию.

Датировка монеты позволяет предположить возможную связь со средневековым венгерским королем по имени Соломон, правившим с 1063 по 1087 год. Согласно средневековому венгерскому иллюминированному манускрипту Képes Krónika, Соломон и его свита расположились лагерем в 1074 году «над местом, называемым Кестёльц». Археологи полагают, что один из придворных Соломона в то время мог иметь при себе, а затем потерять экзотическую монету.

Возможно также, что, поскольку здесь проходил международный тракт, монету мог обронить купец, паломник или воин, — отмечают Варга и его коллега Андраш Немет.

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