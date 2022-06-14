«Скоро увидим Санта-Барбару от российской спецуры» 2 14.06.2022, 12:51

7,392

Военная элита РФ с каждым днем становится все малочисленнее.

Российские оккупанты одного из подразделений 14 ОБР СПП ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ отказались от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине.

Причина – рекордные за всю историю подразделения безвозвратные потери, отсутствие ротаций и бездарное отношение военного руководства, пишет в своем телеграм-канале Александр Коваленко.

Следует отметить, что речь идет не о каком-то завошенном подразделении второсортной общевойсковой армии какого-нибудь дальневосточного округа. Нет, речь идет об элите. Малочисленной элите, которая с каждым днем становится все малочисленнее.

В настоящее время военнослужащие 14 ОБР СПП ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ обращаются к родственникам и коллегам с просьбой подать в правоохранительные органы и военную прокуратуру соответствующие заявления.

Известно о пересылке многочисленных фото- и видеоматериалов, подтверждающих их плачевное положение, которые оккупанты просили обнародовать. Вскоре увидим Санта-Барбару с соплями российской спецуры. Продолжение следует!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».